FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ferreira sürprizi!

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar sürpriz bir isim için atağa kalktı. Brezilya'da küme düşen Gremio yıldızlarını satışa çıkardı. Fener yönetimi de 23 yaşındaki sol açık Ferreira için Brezilya kulübü ile temasa geçti.

PİYASA DEĞERİ 7.5 MİLYON EURO Takvim'in haberine göre; ilk temasın ardından önümüzdeki hafta iki kulüp arasında sıkı bir pazarlığın yaşanması bekleniyor. 23 yaşındaki sol açık Fereira'nın piyasa değeri 7.5 milyon Euro civarında.