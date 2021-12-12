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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ferreira sürprizi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ligin ilk yarısında Trabzonspor ile arasındaki puan farkını eriterek girmek isteyen Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin Brezilya'da küme düşen Gremio'da forma giyen ve 7.5 milyon Euro piyasa değeri olan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ferreira'nın transferi için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ferreira sürprizi!

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar sürpriz bir isim için atağa kalktı. Brezilya'da küme düşen Gremio yıldızlarını satışa çıkardı. Fener yönetimi de 23 yaşındaki sol açık Ferreira için Brezilya kulübü ile temasa geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ferreira sürprizi!

PİYASA DEĞERİ 7.5 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre; ilk temasın ardından önümüzdeki hafta iki kulüp arasında sıkı bir pazarlığın yaşanması bekleniyor. 23 yaşındaki sol açık Fereira'nın piyasa değeri 7.5 milyon Euro civarında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ferreira sürprizi!

SAĞ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

Fenerbahçe bu rakamı daha aşağıya çekmenin hesaplarını yaparken oyuncunun menajeri ile görüşme yapıldığı gelen haberler arasında. 1.75 boyundaki Ferreira, sol açık dışında sağ açık ve 10 numara mevkilerinde de oynayabiliyor.

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