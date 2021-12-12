FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli Altay Bayındır sahalara ne zaman dönecek? Tarih...

F.Bahçeli file bekçisi Altay Bayındır, iyi bakım, annesinin üzerine titremesi, gençliği ve buna bağlı olarak güçlü bünyesi, düzenli hayatı ve doktorların sözünü harfiyen dinlemesi sayesinde sakatlık süresini yarı yarıya kısaltmayı başardı... Altay'ın bu ay sonunda sahalara dönmesi bekleniyor. Hatırlanacağı gibi 30 Ekim'de oynanan Fenerbahçe-Konya maçında omuz kapsülü yırtılan genç kalecinin 4 ila 6 ay arasında sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Hatta genç eldivenin sezonu kapatmış bile olabileceği öne sürülüyordu.
Tedavi sürecinde yaşamına dikkat eden Altay, genç yaşının da etkisiyle yaklaşık iki ayda eldivenlerini giyebilecek seviyeye ulaştı. Özellikle son 15 gündür hiç aksatmadan tesislere gelen genç kalecinin tüm hayatı eviyle Samandıra arasında geçiyor. Bisiklet ve kuvvet antrenmanları yapan Altay'ın, dışarıda birlikte çalıştığı özel hoca yardımıyla açığı kapattığı öğrenildi.
Sakatlığı süresince 9 lig, 3 de Avrupa Ligi maçı kaçıran Altay Bayındır'ın bu ay sonunda takımla antrenmanlara başlaması, devre arası kampında topla çalışması bekleniyor.