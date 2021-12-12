Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli Altay Bayındır sahalara ne zaman dönecek? Tarih...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli Altay Bayındır sahalara ne zaman dönecek? Tarih...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Altay Bayındır'ın, neredeyse sezonu kapattığı ifade edilmişti. Yaşanan bu gelişmeyle beraber Fenerbahçeli Altay Bayındır, çalışmalarına daha da fazla önem göstermeye başladı. Bununla beraber Altay Bayındır'ın, çalışmalarının meyvelerini toplayacağı belirtiliyor. Sarı lacivertlilerin genç file bekçisinin o maç ile beraber sahalara dönmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 09:25
Fenerbahçeli Altay Bayındır sahalara ne zaman dönecek? Tarih...

F.Bahçeli file bekçisi Altay Bayındır, iyi bakım, annesinin üzerine titremesi, gençliği ve buna bağlı olarak güçlü bünyesi, düzenli hayatı ve doktorların sözünü harfiyen dinlemesi sayesinde sakatlık süresini yarı yarıya kısaltmayı başardı... Altay'ın bu ay sonunda sahalara dönmesi bekleniyor. Hatırlanacağı gibi 30 Ekim'de oynanan Fenerbahçe-Konya maçında omuz kapsülü yırtılan genç kalecinin 4 ila 6 ay arasında sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Hatta genç eldivenin sezonu kapatmış bile olabileceği öne sürülüyordu.

Fenerbahçeli Altay Bayındır sahalara ne zaman dönecek? Tarih...

Tedavi sürecinde yaşamına dikkat eden Altay, genç yaşının da etkisiyle yaklaşık iki ayda eldivenlerini giyebilecek seviyeye ulaştı. Özellikle son 15 gündür hiç aksatmadan tesislere gelen genç kalecinin tüm hayatı eviyle Samandıra arasında geçiyor. Bisiklet ve kuvvet antrenmanları yapan Altay'ın, dışarıda birlikte çalıştığı özel hoca yardımıyla açığı kapattığı öğrenildi.

Fenerbahçeli Altay Bayındır sahalara ne zaman dönecek? Tarih...

Sakatlığı süresince 9 lig, 3 de Avrupa Ligi maçı kaçıran Altay Bayındır'ın bu ay sonunda takımla antrenmanlara başlaması, devre arası kampında topla çalışması bekleniyor.

Fenerbahçeli Altay Bayındır sahalara ne zaman dönecek? Tarih...

Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin genç file bekçisinin ikinci yarının ilk haftasında Adana Demirspor karşısında kulübede oturması, akabinde Antalyaspor deplasmanı veya iç sahadaki Altay maçında forma giymesi bekleniyor. Bu maçlardan hangisinde oynayacağı veya yedek bekleyeceğine Vitor Pereira karar verecek.

Fenerbahçeli Altay Bayındır sahalara ne zaman dönecek? Tarih...

Milli kalecinin hızla sakatlıktan kurtularak düzelmesi bütün takımı sevindirirken, lig sonuna kadar sıkı bir Berke Özer-Altay Bayındır rekabetinin yaşanacağı öngörülüyor. İki iyi kalecinin rekabetinin F.Bahçe'ye büyük yarar getireceği tüm camianın ortak fikri.

DİĞER
Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan’ın 22 yıllık eşi öyle bir isim çıktı ki duyanların ağzı açık kaldı!
Tüm maaşlar artıyor! Çalışanların gözü bu haberde... | 2022 asgari ücret ve AGİ zam oranı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor