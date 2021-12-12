Haberler Fenerbahçe Engelli hayranını kırmadı

Engelli hayranını kırmadı

Mergim Berisha minik bir engelli hayranının fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Sarı-lacivertli yıldız, hayranına ayrıca 11 numaralı formasını imzalarken fotoğrafları sosyal medya hesabından 'Bu bir zevkti' sözleri ile paylaştı. Berisha'nın davranışı taraftarlardan takdir topladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 06:50
Engelli hayranını kırmadı
Mergim Berisha minik bir engelli hayranının fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Sarı-lacivertli yıldız, hayranına ayrıca 11 numaralı formasını imzalarken fotoğrafları sosyal medya hesabından 'Bu bir zevkti' sözleri ile paylaştı. Berisha'nın davranışı taraftarlardan takdir topladı.
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