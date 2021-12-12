Engelli hayranını kırmadı

Mergim Berisha minik bir engelli hayranının fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Sarı-lacivertli yıldız, hayranına ayrıca 11 numaralı formasını imzalarken fotoğrafları sosyal medya hesabından 'Bu bir zevkti' sözleri ile paylaştı. Berisha'nın davranışı taraftarlardan takdir topladı.
Mergim Berisha minik bir engelli hayranının fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Sarı-lacivertli yıldız, hayranına ayrıca 11 numaralı formasını imzalarken fotoğrafları sosyal medya hesabından 'Bu bir zevkti' sözleri ile paylaştı. Berisha'nın davranışı taraftarlardan takdir topladı.