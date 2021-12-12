Durmak yasak

UEFA Avrupa Ligi'ne Frankfurt beraberliğiyle veda eden Fenerbahçe, yarın Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde tesislerinde çalışan sarılacivertliler, taktik ağırlıklı bir idman yaptı. Futbolcular ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları antrenmanda 5'e 2 top kapma pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptılar. Kanarya, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Eintracht Frankfurt ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan oyuncular ise antrenmanı dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamladı.