Haberler Fenerbahçe SPOR HABERİ - Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni adresini duyurdular! 'O kulübü istiyor'

SPOR HABERİ - Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni adresini duyurdular! 'O kulübü istiyor'

Spor haberi... Fenerbahçe'nin sezon başında takımı emanet ettiği ancak ligin ilk 15 haftalık periyodunda beklentilerin altında bir performans göstererek zirvenin 12 puan gerisinde kalan Vitor Pereira'nın koltuğu sallanıyor. Birçok teknik adamın ismi Sarı-Lacivertliler ile anılmaya başlanırken, Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (CEVDET BERKER İŞLEYEN | DIŞ HABERLER)

CEVDET BERKER İŞLEYEN Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 14:51
SPOR HABERİ - Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni adresini duyurdular! 'O kulübü istiyor'

Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de işler pek de istenildiği gibi gitmiyor.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni adresini duyurdular! 'O kulübü istiyor'

İlk 15 hafta sonunda 27 puan toplayabilen Sarı-Lacivertliler'de sezon başına takımın başına geçen ve ikinci dönemini yaşayan Vitor Pereira'nın koltuğu sallanıyor.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni adresini duyurdular! 'O kulübü istiyor'

Fenerbahçe'de ligde alınan mağlubiyetlerin yanında UEFA Avrupa Ligi'nde de elenmesi üzerine eleştiri oklarının hedefi olan Vitor Pereira için, yönetim kurulunun geçtiğimiz günlerde en iyi ihtimalle 5 maçta 15 puan kazanma şartı koyacağı gerçekleşmemesi halinde ise tecrübeli çalıştırıcı ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni adresini duyurdular! 'O kulübü istiyor'

Hal böyle olunca Sarı-Lacivertliler'de teknik direktörlük koltuğu için birçok isim yazılıp çizilirken, Vitor Pereira için de yabancı kaynaklarda yeni bir iddia ortaya atıldı.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni adresini duyurdular! 'O kulübü istiyor'

Brezilya'nın en önemli yayın organlarından O Globo'nun geçtiği haberde Libertadores Kupası finalinde Palmeiras'a yenilmesinin ardından görevi bırakan Renato Gaucho'nun yerine teknik direktör arayan Flamengo'nun iki Portekizli adayı olduğu belirtildi.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni adresini duyurdular! 'O kulübü istiyor'

Buna göre; Son olarak Villas-Boas'ın da reddetmesiyle Flamengo'nun daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Carvalhal ile şu anda Fenerbahçe'nin başında bulunan Pereira arasında seçim yapma aşamasında olduğu belirtildi.

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