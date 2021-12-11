SPOR HABERİ - Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni adresini duyurdular! 'O kulübü istiyor'

Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de işler pek de istenildiği gibi gitmiyor.
İlk 15 hafta sonunda 27 puan toplayabilen Sarı-Lacivertliler'de sezon başına takımın başına geçen ve ikinci dönemini yaşayan Vitor Pereira'nın koltuğu sallanıyor.
Fenerbahçe'de ligde alınan mağlubiyetlerin yanında UEFA Avrupa Ligi'nde de elenmesi üzerine eleştiri oklarının hedefi olan Vitor Pereira için, yönetim kurulunun geçtiğimiz günlerde en iyi ihtimalle 5 maçta 15 puan kazanma şartı koyacağı gerçekleşmemesi halinde ise tecrübeli çalıştırıcı ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti.