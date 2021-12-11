SPOR HABERİ - Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni adresini duyurdular! 'O kulübü istiyor'

Hal böyle olunca Sarı-Lacivertliler'de teknik direktörlük koltuğu için birçok isim yazılıp çizilirken, Vitor Pereira için de yabancı kaynaklarda yeni bir iddia ortaya atıldı.

Brezilya'nın en önemli yayın organlarından O Globo'nun geçtiği haberde Libertadores Kupası finalinde Palmeiras'a yenilmesinin ardından görevi bırakan Renato Gaucho'nun yerine teknik direktör arayan Flamengo'nun iki Portekizli adayı olduğu belirtildi.