Real Madrid'den şok Eden Hazard yanıtı! "Fenerbahçe'ye söz vermişti"

Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla şampiyonluk yaşayan Eden Hazard, sonrasında Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Premier Lig'de de adeta şov yapan Belçikalı yıldız, 7 yıl formasını giydiği Maviler'e veda edip 115 milyon Euro'luk bedelle Real Madrid'e transfer olmuştu.

İspanya kariyeri umduğu gibi gitmeyen Eden Hazard, sakatlıklardan ötürü bir türlü düzenli forma şansı yakalayamadı. Real Madrid'in de artık gözden çıkardığı Hazard'ın adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.

İngiliz basınına göre Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Belçikalı yıldız için Real Madrid'e 23 milyon Paund'luk resmi teklif sundu. Ancak İspanyol devi kapıyı 43 milyon Paund'dan açtı. İşte Hazard'ın Fenerbahçe'ye söz verdiği belirtilen haberin detayları;

"HAZARD'DAN BIKTI"

"Florentino Perez Hazard'dan bıktı. Kulüp, Madrid'de iki yılda sadece 55 maça çıkan oyuncudan, ocak ayında gitmesini istedi. Ancak Perez, 'ciddi bir sorun' olarak tanımlanan bir oyuncu için 43 milyon sterlinden daha az bir iş yapmaya istekli değil."





"FENERBAHÇE'YE SÖZ VERMİŞTİ"

"Ailesi Hazard'ın yeniden Londra'ya dönmesine sıcak bakıyor. Hazard'ın Türk devi Fenerbahçe'ye imza atma sözü verdiği de iddia ediliyor."

Lille'de oynadığı dönem Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapan Eden Hazard'ın, dönemin futbol sorumlusu Hasan Çetinkaya'ya, bir gün Fenerbahçe'de oynayacağına dair söz verdiği iddia edilmişti. Hasan Çetinkaya geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada;

"Sanırım onu bir arkadaşım olarak sayabilirim. Lille'deyken tanışmıştık. O zaman bana Fenerbahçe'de oynayacağına dair söz verdi. Westerlo, şu anlık zor ama asla bilemeyiz. Kariyerini burada bitirebilir" ifadelerini kullanmıştı.