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Fenerbahçe'yi bekleyen kritik 4 maç!

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'yi zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı lacivertliler, ilk yarının sonuna kadar 4 kritik karşılaşmaya çıkacak. İşte Kanarya'nın Beşiktaş derbisinin de içinde bulunduğu zorlu fikstürü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 12:09
Fenerbahçe'yi bekleyen kritik 4 maç!

Sarı-lacivertlilerde artık gözler lig yarışına çevrildi. Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı alınan 4-0'lık galibiyetle moral bulan Fenerbahçe'nin önünde kritik bir süreç başlıyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen kritik 4 maç!

Ligin ilk yarısının bitimine kadar 4 maçı kalan Fenerbahçe, adeta ya tamam ya devam diyecek. İlk olarak pazartesi akşamı Erol Bulut'lu Gaziantep'e konuk olacak Vitor Pereira'nın ekibi, daha sonra yeni hocasıyla Beşiktaş'ı ağırlayacak. Hemen ardından hafta içinde sürekli adı Fenerbahçe ile geçen Farioli'nin çalıştırdığı Karagümrük deplasmanı gelecek.

Fenerbahçe'yi bekleyen kritik 4 maç!

İlk yarının son maçında ise Sumudica'nın görev yaptığı Yeni Malatyaspor, Kadıköy'e çıkacak. Milliyet'in haberine göre bu 4 maçtan 12 puan hedefleyen ve lider Trabzonspor'u takipte kalmak isteyen Fenerbahçe, hem aradaki farkı azaltmak hem de ligin ikinci yarısına iddialı girmek için elinden geleni yapacak.

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