FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Vitor Pereira transfer raporunu yönetime sundu!

Süper Lig 'de bu sezon istikrarsız bir grafik çizen Fenerbahçe , lider Trabzonspor 'un 12 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemini bekliyor.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe 'deki geleceği belirsiz olan Portekizli teknik adam Vitor Pereira , ara transfer için raporunu yönetime sundu.

Pereira'nın sol kanat ve 8 numara pozisyonuna takviye istediği bildirildi. Ancak sarı-lacivertli kurmayların devre arasına kadar beklemeyi tercih ettiği ve ocak ayına kadar herhangi bir adım atmama kararı aldığı öğrenildi.