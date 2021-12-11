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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Vitor Pereira transfer raporunu yönetime sundu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde olan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini bekliyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın raporunu yönetime sunduğu ve özellikle iki mevkiye takviye istediği ifade edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 07:43
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Vitor Pereira transfer raporunu yönetime sundu!

Süper Lig'de bu sezon istikrarsız bir grafik çizen Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemini bekliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Vitor Pereira transfer raporunu yönetime sundu!

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Portekizli teknik adam Vitor Pereira, ara transfer için raporunu yönetime sundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Vitor Pereira transfer raporunu yönetime sundu!

Pereira'nın sol kanat ve 8 numara pozisyonuna takviye istediği bildirildi. Ancak sarı-lacivertli kurmayların devre arasına kadar beklemeyi tercih ettiği ve ocak ayına kadar herhangi bir adım atmama kararı aldığı öğrenildi.

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