Rota Konferans

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi serüvenini başladığı gibi bitirdi. D Grubu'ndaki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu kulvardaki son sınavında da Alman ekibine karşı sahadan aynı skorla ayrıldı. 3'lü formasyonla karşılaşmaya başlayan Vitor Pereira'nın öğrencileri, Djibril Sow'un 29. dakikadaki golüyle yenik duruma düşerken, 42'de Mergim Berisha ile rakibine karşılık verdi.

YENİ HEYECAN

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmada daha çok topla oynayan ve pozisyonlara giren taraf Eintracht Frankfurt oldu. Alman temsilci, 12 puanla grup lideri olarak son 16 turuna adını yazdırdı. İkinci Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'lara kaldı. Bu sezon taraftarı önünde Avrupa Ligi maçı kazanamayan, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Fenerbahçe ise grupta 3. sırayı alarak, Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ

F.Bahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri de belli oldu. Pazartesi günü çekilecek kurada sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri şöyle: Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo Glimd, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ ve Tottenham ya da Vitesse, Konferans Ligi F Grubu'ndaki Tottenham-Rennes maçı Koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.