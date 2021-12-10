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Lig daha önemli

Pereira: Konferans’ta da güçlü rakipler var ama ligdeki puan farkını kapatmak istiyoruz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 06:50
Lig daha önemli
F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 90 dakika sonunda çarpıcı sözler sarf etti. İşte Portekizli'nin öne çıkan ifadeleri: "Bir şeyleri bahane olarak göstermek istemiyorum ama Frankfurt ve Antwerp maçında kaçırdığımız penaltılar, Olympiakos'a karşı son dakikada yediğimiz gol, belirleyici oldu. Gelecek sene Avrupa'da daha iyi performans göstereceğiz. Ligde durumumuzu toparlamak istiyoruz. Konferans Ligi'nde güçlü takımlar var. Elimizden geleni yapacağız ama lig önemdi. Ligde puan farkını kapatmak istiyoruz. Transfer, kulüpte kendi içimizde konuşmamız gereken bir konu. Önceliğimiz bir sonraki maç"
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