İngilizlerden Attila Szalai analizi! Virgil Van Dijk ve Thiago Silva...

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Attila Szalai, İngiliz basınına haber olmaya devam ediyor. Chelsea'ye transfer olduğu iddiaları hem kulüp hem oyuncu bazında yalanlansa da, İngilizler işin peşini bırakmıyor. Bu doğrultuda Goal'den Michael Yokhin, Szalai için kapsamlı bir analiz yayınladı. İşte 'Macar Van Dijk' olarak adlandırılan yıldız stoper için söylenen o sözler;

"Fenerbahçeli yıldızın geçtiğimiz günlerde Chelsea'yle anlaştığı iddia edilmişti. Peki Blues nasıl bir oyuncuyu kadrosuna katacak? Attila Szalai, iddia edildiği gibi Chelsea'ye transfer olursa ömür boyu hayalini kurduğu rüyasını gerçekleştirecek. Thiago Silva, her zaman Szalai'nin en sevdiği oyunculardan biri ve rol modeli olmuştur. Ve şimdi Stamford Bridge'de Brezilyalı efsaneyle beraber oynayabilir, muhtemel pozisyonunu devralmadan önce emektardan kişisel olarak bir şeyler öğrenebilir. Şimdilik, Blues'un Szalai ile imzalamaya istekli olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Pazartesi günü, Macaristan menajeri Marco Rossi, 23 yaşındaki oyuncu hakkında konuşurken "Görünüşe göre Chelsea'ye transferi bitmiş" demişti. Ne olursa olsun, savunma oyuncusunun seçkin Avrupa kulüpleriyle adının anılması, iki yıl önce Apollon Limassol'de oynadığı düşünülürse, yükselişine güzel bir örnek.