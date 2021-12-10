İngilizlerden Attila Szalai analizi! Virgil Van Dijk ve Thiago Silva...

GÜÇLÜ ÖZELLİKLERİ
Bunun yanında, Szalai'nin en iyi nitelikleri konumsal farkındalık, oyunu muhteşem bir şekilde okuma, disiplin, fiziksel güç ve çok iyi bir geçiş aralığıdır. Sağlam ve tavizsiz, tüm kariyeri boyunca yalnızca bir kez oyundan atıldığı için, faulleri kabul etmeyen veya kart almayan adil bir oyuncu. Rossi, "Onunla ilgili birçok şeyi seviyorum. Rakiplerini kapatmakta çok iyi, oyunu okumakta ve savunma düellolarında çok iyi. O tam bir oyuncu." diyor.
Aynı zamanda bir savunma oyuncusu olan babası Attila Szalai Sr., Macaristan'da iki şampiyonluk kazandı ve 1987'de ülkesi için bir çift kep kazandı. Doğal olarak, o her zaman Attila'nın en önemli koçu ve akıl hocası oldu ve hatta oğlunun beslenme uzmanı ve psikoloğu olarak da görev yaptı.
Aile kumar oynamaktan da korkmuyordu. Szalai, 14 yaşında Rapid Vienna izcileri tarafından fark edildiğinde, kulübün akademisine kaydolabilmesi için Avusturya sınırına yakın bir yere taşınmaya karar verdiler. Mayıs 2016'da bir sakatlık krizinin Rapid teknik direktörü Zoran Barisiç'i zorladığı anlarda Szalai'ye forma şansı verildi. Altach'a karşı performansı olağanüstüydü, çünkü 100 pasın yanında iki de şut denedi.
Zoran Barisiç maç sonrası yaptığı açıklamada, karşılaştırma olarak dönemin Bayern Münihli yıldızına atıfta bulunarak, "Attila, bana Holger Badstuber'ı hatırlatan zeki bir oyuncu" dedi. Szalai yanıt olarak, "Maalesef Holger sık sık sakatlanıyor, ben ise sakatlıklar konusunda çok daha şanslıyım" dedi. "Ama onun oyun gücü söz konusu olduğunda, koçun benim hakkımda bunu söylemesi büyük bir onur."
PSV TRANSFER EDEMEDİ!
Kariyerinin bu aşamasında PSV Eindhoven, Szalai'yi transfer etmek istedi. Ancak Rapid, genç yıldızlarının ayrılmasına izin vermedi. Bu defans oyuncusu için özel bir şeyin başlangıcı olabilirdi, ancak Barisiç o yaz ayrıldı ve sonraki teknik adamlar Szalai'yi o kadar fazla değerlendirmedi.
Szalai 2018'de Macaristan'ın 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kıbrıs'a karşı oynadığı maçta, Apollon Limassol'ün sportif direktörü Petros Konnafis'in dikkatini çekti. Bunu uzun müzakereler izledi ve 2019 yılına kadar Kıbrıs standartlarına göre önemli bir transfer harcaması olan 400.000 €'luk bir ücret üzerinde anlaşmaya varıldı. Szalai asla arkasına bakmadı.