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İngilizlerden Attila Szalai analizi! Virgil Van Dijk ve Thiago Silva...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai, İngiliz basınını meşgul etmeye devam ediyor. Adı Chelsea ile anılan yıldız futbolcu için İngilizler oldukça kapsamlı bir analiz yayınladı. Szalai'nin geçmişi, Fenerbahçe ve milli takımdaki performansı, onu transfer etmek isteyen takımlar mercek altına alındı. İşte 'Macar Van Dijk' olarak adlandırılan Attila Szalai'nin, İngilizlerin gözünden futbolcu özellikleri ve Chelsea'ye katabilecekleri... (Görkem Ağgündüz / Dış Haberler)

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 10:59 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 11:09
İngilizlerden Attila Szalai analizi! Virgil Van Dijk ve Thiago Silva...

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Attila Szalai, İngiliz basınına haber olmaya devam ediyor. Chelsea'ye transfer olduğu iddiaları hem kulüp hem oyuncu bazında yalanlansa da, İngilizler işin peşini bırakmıyor. Bu doğrultuda Goal'den Michael Yokhin, Szalai için kapsamlı bir analiz yayınladı.

İşte 'Macar Van Dijk' olarak adlandırılan yıldız stoper için söylenen o sözler;

İngilizlerden Attila Szalai analizi! Virgil Van Dijk ve Thiago Silva...

"Fenerbahçeli yıldızın geçtiğimiz günlerde Chelsea'yle anlaştığı iddia edilmişti. Peki Blues nasıl bir oyuncuyu kadrosuna katacak?

Attila Szalai, iddia edildiği gibi Chelsea'ye transfer olursa ömür boyu hayalini kurduğu rüyasını gerçekleştirecek. Thiago Silva, her zaman Szalai'nin en sevdiği oyunculardan biri ve rol modeli olmuştur. Ve şimdi Stamford Bridge'de Brezilyalı efsaneyle beraber oynayabilir, muhtemel pozisyonunu devralmadan önce emektardan kişisel olarak bir şeyler öğrenebilir.

Şimdilik, Blues'un Szalai ile imzalamaya istekli olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Pazartesi günü, Macaristan menajeri Marco Rossi, 23 yaşındaki oyuncu hakkında konuşurken "Görünüşe göre Chelsea'ye transferi bitmiş" demişti. Ne olursa olsun, savunma oyuncusunun seçkin Avrupa kulüpleriyle adının anılması, iki yıl önce Apollon Limassol'de oynadığı düşünülürse, yükselişine güzel bir örnek.

İngilizlerden Attila Szalai analizi! Virgil Van Dijk ve Thiago Silva...

Szalai, ülkesini Euro 2020'de azimle temsil etti ve Fenerbahçe taraftarlarının kahramanı olarak yerini sağlamlaştırdı. Rossi kesinlikle Szalai'ye büyük saygı duyuyor ve defans oyuncusu Macaristan'ın 2022 Dünya Kupası elemelerinde bir dakika bile kaçırmadı.

Rossi geçtiğimiz günlerde Inside Football'a verdiği demeçte, "Birkaç yıl içinde Avrupa'nın en iyi stoperlerinden biri olacak" dedi ve nedenini görmek oldukça kolay. Genellikle Macaristan için arka üçlünün solunda yer alan Szalai, Chelsea'nin Thomas Tuchel yönetimindeki 3-4-2-1 sistemine çok uygun görünüyor. Sol ayaklı, gençliğinde sık sık sol bek oynadı, ancak oyunu değiştiren tempo eksikliği nedeniyle merkezi savunmada daha rahat hissediyor.

İngilizlerden Attila Szalai analizi! Virgil Van Dijk ve Thiago Silva...

GÜÇLÜ ÖZELLİKLERİ

Bunun yanında, Szalai'nin en iyi nitelikleri konumsal farkındalık, oyunu muhteşem bir şekilde okuma, disiplin, fiziksel güç ve çok iyi bir geçiş aralığıdır. Sağlam ve tavizsiz, tüm kariyeri boyunca yalnızca bir kez oyundan atıldığı için, faulleri kabul etmeyen veya kart almayan adil bir oyuncu. Rossi, "Onunla ilgili birçok şeyi seviyorum. Rakiplerini kapatmakta çok iyi, oyunu okumakta ve savunma düellolarında çok iyi. O tam bir oyuncu." diyor.

Aynı zamanda bir savunma oyuncusu olan babası Attila Szalai Sr., Macaristan'da iki şampiyonluk kazandı ve 1987'de ülkesi için bir çift kep kazandı. Doğal olarak, o her zaman Attila'nın en önemli koçu ve akıl hocası oldu ve hatta oğlunun beslenme uzmanı ve psikoloğu olarak da görev yaptı.

İngilizlerden Attila Szalai analizi! Virgil Van Dijk ve Thiago Silva...

Aile kumar oynamaktan da korkmuyordu. Szalai, 14 yaşında Rapid Vienna izcileri tarafından fark edildiğinde, kulübün akademisine kaydolabilmesi için Avusturya sınırına yakın bir yere taşınmaya karar verdiler. Mayıs 2016'da bir sakatlık krizinin Rapid teknik direktörü Zoran Barisiç'i zorladığı anlarda Szalai'ye forma şansı verildi. Altach'a karşı performansı olağanüstüydü, çünkü 100 pasın yanında iki de şut denedi.

Zoran Barisiç maç sonrası yaptığı açıklamada, karşılaştırma olarak dönemin Bayern Münihli yıldızına atıfta bulunarak, "Attila, bana Holger Badstuber'ı hatırlatan zeki bir oyuncu" dedi. Szalai yanıt olarak, "Maalesef Holger sık sık sakatlanıyor, ben ise sakatlıklar konusunda çok daha şanslıyım" dedi. "Ama onun oyun gücü söz konusu olduğunda, koçun benim hakkımda bunu söylemesi büyük bir onur."

İngilizlerden Attila Szalai analizi! Virgil Van Dijk ve Thiago Silva...

PSV TRANSFER EDEMEDİ!

Kariyerinin bu aşamasında PSV Eindhoven, Szalai'yi transfer etmek istedi. Ancak Rapid, genç yıldızlarının ayrılmasına izin vermedi. Bu defans oyuncusu için özel bir şeyin başlangıcı olabilirdi, ancak Barisiç o yaz ayrıldı ve sonraki teknik adamlar Szalai'yi o kadar fazla değerlendirmedi.

Szalai 2018'de Macaristan'ın 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kıbrıs'a karşı oynadığı maçta, Apollon Limassol'ün sportif direktörü Petros Konnafis'in dikkatini çekti. Bunu uzun müzakereler izledi ve 2019 yılına kadar Kıbrıs standartlarına göre önemli bir transfer harcaması olan 400.000 €'luk bir ücret üzerinde anlaşmaya varıldı. Szalai asla arkasına bakmadı.

İngilizlerden Attila Szalai analizi! Virgil Van Dijk ve Thiago Silva...

Szalai, Macaristan formasıyla ilk maçına 2019'un sonlarında çıktı ve ertesi yıl RB Leipzig kaptanı Willi Orban'ın onu kanatları altına almasıyla başlangıç dizilişindeki yerini garantiledi.

İngilizlerden Attila Szalai analizi! Virgil Van Dijk ve Thiago Silva...

'MACAR VAN DIJK'

Euro 2020'nin ertelenmesi kesinlikle yükselen yıldız için bir nimetti ve 2021 yazında Portekiz, Fransa ve Almanya'ya karşı gösterdiği performans hem savunma oyunu hem de isabetli uzun toplarla hücumlara nasıl başlayabilmesi açısından mükemmeldi. Onun etkisi o kadar fazlaydı ki, anavatanındaki bazı uzmanlar ona 'Macar Van Dijk' demeye başladı.

İngilizlerden Attila Szalai analizi! Virgil Van Dijk ve Thiago Silva...

FENERBAHÇE'DEN ÇOK İYİ TEKLİF!

Babası başlangıçta Bundesliga'nın oğlunun tercih ettiği yer olduğunu belirtmişti, ancak Ocak 2021'de Fenerbahçe çok iyi bir teklifte bulundu ve Apollon 2 milyon €'ya satmayı kabul etti. Türk devi Süper Lig'de en iyi zamanların tadını çıkarmıyor olsa da, Szalai tüm yıl boyunca parlayan bir ışık olduğunu kanıtladı ve hatta bazı taraftarlar onun tarihlerinin en iyi savunmacılarından biri olduğunu iddia ettiler.

İngilizlerden Attila Szalai analizi! Virgil Van Dijk ve Thiago Silva...

NAPOLI YAZ BOYUNCA İSTEDİ!

Napoli'nin yaz boyunca onu imzalamaya ilgi gösterdiği bildirildi, ancak şimdi Chelsea Szalai'yi kapmak üzere.

İngilizlerden Attila Szalai analizi! Virgil Van Dijk ve Thiago Silva...

THIAGO SILVA AKIL HOCASI OLACAK!

Avusturya'daki zamanından itibaren akıcı Almanca konuşması, Tuchel ile iletişim kurmasını kolaylaştıracak. Thiago Silva da onun için hayal edilebilecek en iyi akıl hocası olacak. Bu yüzden anlaşma Rossi'nin bu hafta başında iddia ettiği kadar yakın olmasa da Blues'un Szalai'yi Stamford Bridge'e getirmesinin birçok nedeni bulunuyor."

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