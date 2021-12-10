FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'a İtalyan kancası! Ocak ayında...

Bu sezon Vitor Pereira yönetiminde başarılı bir performansa imza atan Miha Zajc için Çizme'den flaş bir transfer iddiası geldi. Takvim Gazetesi'nin İtalyan basınından derlediği habere göre; Genoa geçen sezon kiralık olarak formasını geyen Sloven orta alan oyuncusu için harekete geçti.

OCAK AYINDA TEKLİF...

Serie A'da kalma mücadelesi veren Genoa'nın orta alanda büyük problemler yaşadığını belirten gazeteler, ara transfer döneminde teklif hazırlığı yapıldığını belirtti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan Miha Zajc 2 gol atarken, asist yapamadı. Teknik direktör Pereira'nın genç futbolcuyu takımda tutmak istediği ve yönetime de bu yönde bir rapor sunacağı ifade edildi.