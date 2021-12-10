Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kim Min-Jae'ye 3 talip birden! İşte o dev rakam... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kim Min-Jae'ye 3 talip birden! İşte o dev rakam... (FB spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen çıkışı yakalayamayan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... İngiliz basını, sarı lacivertlilerin yıldız stoperi Kim'e Tottenham'ın talip olduğunu ve bu transferde Porto ve Juventus ile yarışacağını iddia etti. Haberde Tottenham'ın 17 milyon Sterlin'i gözden çıkardığı da ifade edildi. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kim Min-Jae'ye 3 talip birden! İşte o dev rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin ardından Güney Koreli stoperi Kim Min Jae için de bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in derlediği haberde, İngilizlere göre Tottenham, savunma oyuncusu için Juventus ve Porto ile rekabet edecek" Bharad Thirumalai'nin haberinde Kim Min Jae için İngiliz kulübünün 17 milyon Sterlin gibi bir rakımı gözden çıkartabileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kim Min-Jae'ye 3 talip birden! İşte o dev rakam... (FB spor haberi)

SERBEST KALMA MADDESİ YOK

Haberin detayında; Kim'in önceki dönemde Tottenham'ın radarında olduğu doğrulandı. Ancak Sportif direktör Paratici ve teknik direktör Conte'nin de Güney Koreli oyuncuyu da beğendiği ifade ediliyor.. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve beklenen verimi aldığı Kim Min Jae'nin daha önce 9 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin olduğu iddia edilmiş ancak bu durum Fenerbahçe yönetimi tarafından doğrulanmamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kim Min-Jae'ye 3 talip birden! İşte o dev rakam... (FB spor haberi)

SZALAI İNGİLTERE YOLCUSU

Kısa bir süre önce de Macaristan Milli Takım Teknikz Direktörü Paolo Rossi, Attila Szalai'nin İtalyan futboluna rahatlıkla ayak uydurabileceğini ancak kendisinin Chelsea ile anlaştığını söylemişti.

DİĞER
Son imajıyla Özcan Deniz'e benzetilmişti! Berdan Mardini’den o iddialara cevap gecikmedi!
İlkay Gündoğan'ın sevgilisi Sara Arfaoui’ye yaptığı evlilik teklifi sosyal medyayı salladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor