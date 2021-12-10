FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kim Min-Jae'ye 3 talip birden! İşte o dev rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin ardından Güney Koreli stoperi Kim Min Jae için de bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in derlediği haberde, İngilizlere göre Tottenham, savunma oyuncusu için Juventus ve Porto ile rekabet edecek" Bharad Thirumalai'nin haberinde Kim Min Jae için İngiliz kulübünün 17 milyon Sterlin gibi bir rakımı gözden çıkartabileceği iddia edildi.



SERBEST KALMA MADDESİ YOK



Haberin detayında; Kim'in önceki dönemde Tottenham'ın radarında olduğu doğrulandı. Ancak Sportif direktör Paratici ve teknik direktör Conte'nin de Güney Koreli oyuncuyu da beğendiği ifade ediliyor.. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve beklenen verimi aldığı Kim Min Jae'nin daha önce 9 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin olduğu iddia edilmiş ancak bu durum Fenerbahçe yönetimi tarafından doğrulanmamıştı.

