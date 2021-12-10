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FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırladı. 1-1 sona eren mücadelenin ardından temsilcimiz, grubunu üçüncü sırada tamamladı ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Spor yazarları bu karşılaşmayı değerlendirirken dikkat çekici ifadeler kullandı. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 09:12
FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

EMRE BOL - ÇAPSIZIN TA KENDİSİ!

Öyle bir karşılaşma ki; gereksizin gereksizi! Tıpkı Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira gibi! Bir teknik direktörde aradığım en önemli özellik her daim kadro istikrarı olmuştur. Her karşılaşmaya farklı çıkan teknik adamla hiç işim olmaz! Pereira sezon başından beri bu istikrarı bir türlü sağlayamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

Ne ligde ne de UEFA Avrupa Ligi'nde… Çok büyük bir ihtimalle UEFA Konferans Ligi'nde de bunu yapamayacak! Beşiktaş yönetimi öyle ya da böyle sezon devam ederken flaş bir hamle yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Bu karar ne getirecek, ne götürecek zamanla göreceğiz. Lakin Fenerbahçe yönetimi ise halen beklemede! Neyi bekliyorlarsa anlamak mümkün değil!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

Bu tip durumlarda bazen mutlaka bir karar vermek gerekir. Kararsızlık kadar kötü bir karar yok! İsmini daha yeni duyduğumuz UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek sarı-lacivertliler… Bana sorarsanız tam kalibresinde olan takımlarla eşleşmişken, UEFA Avrupa Ligi'nden yürüye yürüye çıkacakken… Mevcut teknik kadroyla sarı-lacivertliler hep daha kötüye gidiyor. Bunu söylemek için alim olmaya gerek yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

Bundan sonra gelecek her sıkıntı direkt Fenerbahçe yönetimine yazar. Çünkü kararları veren onlar… Süper Lig'de yarışmaya devam etmek, yarışmak istiyorlarsa, "çapsızlarla" mutlak suretle yollar ayrılmalı. Ayırmazsanız çapsızın ta kendisi olacaksınız. Benden söylemesi…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - TEHLİKE KAPIDA!

Yenilse bile Fenerbahçe'nin gruptaki pozisyonunu değiştirmeyecek bir maçtı. En kritik lig virajında orta sahayı gençlerle oynamayan teknik adam bu kez öyle yapmadı. Ne yaptı; yine "beşli" oynadı. Ne oldu; yine rakip kaleye gidemedi. Neden gidemedi; çünkü topu rakibe verdi. Hızlı hücum yaptı mı; ilginçtir, kontratak oynayıp da, kontaraatak yapamayan bir takım vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

Peki "Beşli"deki ısrarı neden; inat yapıyor muhtemelen. Rizespor'u yendi ya, hep öyle olacağını sanıyor. Halbuki skor sistemden değil, oyuncularının becerisinden kaynaklandı. Peki, neden tehlike kapıda?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

İşte kritik nokta burası… Öyle veya böyle; Fenerbahçe lider Trabzon'un 12 puan gerisinde ve onu tehdit eden tek takım. Son dört haftayı kayıpsız geçmesi halinde, puan farkını kapaması muhtemel. Ama yaşananlardan ders almayan, yetersiz olan, önceliğini gol yememek yapan bir hocası var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

Tedbirli olmak iyi değil mi? Duruma göre. Eğer elinde Sosa, Gustavo, Mesut, İrfan Can gibi orta sahalar varsa, topa hükmedersin. Bu da peşinden pas oyununu getirir. Sonuçta oyuna sen karar verirsin. Bugünkü seçimde, topun arkasından koşuyor oyuncuların.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

Yani; karar rakibin, sen fırsat bekliyorsun. Bu akıl ile Gaziantep'e gidersen, yine elin boş döneceksin, belki de sezona mal olabilecek fırsattan olacaksın. Ne yapmak gerekiyor? Fenerbahçe'yi biz yönetmiyoruz. Kararı, "yetersizi" göreve getirenler verecekler. Son virajdalar, fırsatları kaçırıyorlar. İyi bir takım kurdular, bozuk para gibi harcanmasını seyrediyorlar. Demek ki; bu işten bu kadar anlıyorlar…

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