FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

EMRE BOL - ÇAPSIZIN TA KENDİSİ! Öyle bir karşılaşma ki; gereksizin gereksizi! Tıpkı Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira gibi! Bir teknik direktörde aradığım en önemli özellik her daim kadro istikrarı olmuştur. Her karşılaşmaya farklı çıkan teknik adamla hiç işim olmaz! Pereira sezon başından beri bu istikrarı bir türlü sağlayamadı.

Ne ligde ne de UEFA Avrupa Ligi'nde… Çok büyük bir ihtimalle UEFA Konferans Ligi'nde de bunu yapamayacak! Beşiktaş yönetimi öyle ya da böyle sezon devam ederken flaş bir hamle yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Bu karar ne getirecek, ne götürecek zamanla göreceğiz. Lakin Fenerbahçe yönetimi ise halen beklemede! Neyi bekliyorlarsa anlamak mümkün değil!