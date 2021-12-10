FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Vitor Pereira eleştirisi!

Fenerbahçe 'nin istikrarsız performansı taraftarların tepkisini çekerken, Başkan Ali Koç 'un teknik direktör Vitor Pereira 'yla devam etme ısrarı geçmiş değil. Son olarak Frankfurt ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ortaya konan performans, "Bu futbolla nereye kadar girebiliriz" endişelerini oluşturdu.

"BU HOCAYLA OLMAYACAĞINI GÖRDÜK"

Fenerbahçe ve Türk futbol tarihine adını yazdıran başkan Aziz Yıldırım'ın, yakın çevresine dert yakarak, "Bu hocayla başarı geleceği yok. Bir gün memnun eder, iki gün süründürür. Şampiyonluğu kazandıracak kaliteyi gösterebilmiş değil. Biz zaten bunu gördüğümüz için gönderdik. Hala neyin inadı için başa getirip bu kadar süre sabredebiliyorlar?" ifadelerini kullandığı öğrenildi.