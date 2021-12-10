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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Vitor Pereira eleştirisi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de uzun yıllar görev yaptıktan sonra koltuğu Ali Koç'a devreden eski başkan Aziz Yıldırım, teknik direktör Vitor Pereira'da ısrar edilmesine ateş püskürdü. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 14:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Vitor Pereira eleştirisi!

Fenerbahçe'nin istikrarsız performansı taraftarların tepkisini çekerken, Başkan Ali Koç'un teknik direktör Vitor Pereira'yla devam etme ısrarı geçmiş değil. Son olarak Frankfurt ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ortaya konan performans, "Bu futbolla nereye kadar girebiliriz" endişelerini oluşturdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Vitor Pereira eleştirisi!

Akşam'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ise konu hakkında yakın çevresine adeta ateş püskürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Vitor Pereira eleştirisi!

"BU HOCAYLA OLMAYACAĞINI GÖRDÜK"

Fenerbahçe ve Türk futbol tarihine adını yazdıran başkan Aziz Yıldırım'ın, yakın çevresine dert yakarak, "Bu hocayla başarı geleceği yok. Bir gün memnun eder, iki gün süründürür. Şampiyonluğu kazandıracak kaliteyi gösterebilmiş değil. Biz zaten bunu gördüğümüz için gönderdik. Hala neyin inadı için başa getirip bu kadar süre sabredebiliyorlar?" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Vitor Pereira eleştirisi!

"DERBİDE KAZA YAŞARSAK HER ŞEY BİTER"

Başkan Aziz Yıldırım iki hafta sonra oynanacak Beşiktaş derbisine de dikkat çekerek, "Rakibimiz iki kupa kazandırmış şampiyon hocası Sergen Yalçın'ı gönderirken, biz bu kadar puan farkı yemişken neyi bekliyoruz da göndermiyoruz? Derbiyi umarım kazanırız ama bir kaza yaşarsak her şey daha devre arası gelmeden biter. Koskoca Fenerbahçe'nin, aylarca hedefsiz kalması kabul edilemez" dediği aktarıldı.

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