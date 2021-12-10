Berisha açıldı

Fenerbahçe'de gecenin en etkili oyuncusu Mergim Berisha idi. Alman futbolcu, 42. dakikada attığı golle beraberliği getirdi. Bu aynı zamanda Kanarya'nın maçtaki ilk isabetli şutuydu ve top filelerle buluştu. Ligde hafta sonu Çaykur Rizespor ağlarını da havalandıran Mergim Berisha, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde ilk kez üst üste iki resmi maçta gol atma başarısı gösterdi. Alman forvet ilk yarıda 1 gol ve 7.5 rating ile F.Bahçe'nin en etkili ismiydi. Berisha'nın 12. dakikada attığı şık bir gol de ofsayt nedeni ile geçersiz sayıldı. Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2'şer gol kaydeden Mergim'in Fenerbahçe'deki toplam gol sayısı böylece 15 maçta 4'e yükselmiş oldu. 3 de asist gerçekleştiren 23 yaşındaki oyuncu toplamda 7 gole katkı sağladı.

Mergim Berisha, "Bu akşam düzgün bir oyun çıkardık ancak malesef Avrupa Ligi'nden elendik. Önümüzdeki pazartesi lig maçında full konsantrasyon ile devam etmek istiyoruz. Elendiğimiz için çok mutsuzum. Burada detaylar çok şey ifade ediyor. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi. Pelkas da Konferans Ligi'nde sonuna kadar ilerleyebileceklerini dile getirdi.