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Alman basınından flaş Fenerbahçe Frankfurt maçı yorumu!

UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabı tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, son maçında sahasında Frankfurt ile karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi ve Alman temsilcisi lider olarak son 16 turuna kaldı. Fenerbahçe'nin ise yoluna Konferans Ligi'nde devam edeceği daha öncesinde kesinleşmişti. Karşılaşmanın ardından maça geniş yer ayıran Alman basınından, flaş yorumlar geldi. İşte o manşetler... (Görkem Ağgündüz / Dış Haberler)

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 09:38
Alman basınından flaş Fenerbahçe Frankfurt maçı yorumu!

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. bitirmeyi garantileyen ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe, grubun son maçında sahasında Frankfurt ile karşılaştı. Mücadele, Almanya'da oynanan ilk karşılaşmada olduğu gibi, ilk yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla beraber Frankfurt, Olympiakos'un Antwerp'e yenilmesiyle grubunu lider tamamladı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.

"ZAFER BÖYLE OLUR!"

Almanya'nın önde gelen gazetesi BILD Fenerbahçe maçını manşetine taşırken, Frankfurt'un tek golünü atan Sow'u ön plana çıkardı ve "Grup zaferi böyle olur! Eintracht son 16'da" dedi.

"F.BAHÇE TEHLİKE YARATAMADI"

Hessenschau ise Frankfurt'un doğrudan son 16'ya kalmasını överken, "Vasat maçta Fenerbahçe tehlike yaratamadı" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in yedek kulübesinde oturduğu da yazılırken, Alman taraftarlarının maça alınmamasını ise esprili bir dille sayfalarına taşıdılar.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Stefan Kuntz'un da maçı izlediği belirtilirken 'tribündeki tek Alman' yorumu yapıldı.

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