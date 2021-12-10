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Alkışlar Kim Min Jae’ye

Bu sezon performansıyla Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Kim Min Jae, dün de öne çıkan isimlerdendi. Savunmada yaptığı kritik müdahalelerle birçok tehlikeyi uzaklaştıran Güney Koreli oyuncu, taraftarların da uzun süre alkışını aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 06:50
Alkışlar Kim Min Jae’ye
Bu sezon performansıyla Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Kim Min Jae, dün de öne çıkan isimlerdendi. Savunmada yaptığı kritik müdahalelerle birçok tehlikeyi uzaklaştıran Güney Koreli oyuncu, taraftarların da uzun süre alkışını aldı. 90 dakika sahada kalan 25 yaşındaki futbolcu, savunmada 1 top kaparken, 5 top uzaklaştırdı, 2 de pas arası yaptı.
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