Vedat Muriqi o madde nedeniyle Fenerbahçe'ye gelebilir!

Lazio 'nun gözden çıkardığı Vedat Muriqi'nin Sampdoria 'lı Ciccio Caputo ile takas edilebileceği konuşuluyordu. Ancak İtalyan basınına göre bu transferin gerçekleşmesi imkansız. İşte Fenerbahçe'nin elini güçlendiren haberin detayları;

Süper Lig 'de lider Trabzonspor 'un 12 puan gerisinde bulunan ve Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe , devre arasında takıma bir golcü transfer etmek istiyor. Sarı lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Vedat Muriqi bulunuyordu.

"TAKASIN GERÇKELŞMESİ İMKANSIZ"

Napoli, Juventus ve Chelsea'nin eski teknik direktörü Sarri, Vedat Muriqi'yi takımda düşünmüyor. Corriere dello Sport'un haberine göre Sarri, Sampdoria'nın golcüsü Ciccio Caputo ile ilgileniyordu.

Muriqi'yi Fenerbahçe'den transfer etmek için harcanan 20 milyon Euro, tam bir hayal kırıklığı. Kosovalı golcü bu sezon bir gol bile atamadı. Caputo ise bu sezon 3 gol 4 asist yaptı.

Ocak ayı için iki kulüp arasında bir takas planı konuluşmuştu. Ancak değişen yönetmelik nedeniyle bu takas asla gerçekleşemez."