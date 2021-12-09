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Vedat Muriqi o madde nedeniyle Fenerbahçe'ye gelebilir!

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da hedeflerin uzağında kalan Fenerbahçe, ara transfer döneminde nokta atışlar yapmak istiyor. Kanarya'nın golcü konusundaki hedefinin eski yıldızı Muriqi olduğu bilinirken, Kosovalı golcünün Sampdoria'ya da gidebileceği konuşuluyordu. Ancak İtalyan basınına göre bu transfer imkansız. İşte Fenerbahçe'nin elini güçlendiren haberin detayları... (Görkem Ağgündüz / Dış Haberler)

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 11:48
Vedat Muriqi o madde nedeniyle Fenerbahçe'ye gelebilir!

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde bulunan ve Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, devre arasında takıma bir golcü transfer etmek istiyor. Sarı lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Vedat Muriqi bulunuyordu.

Lazio'nun gözden çıkardığı Vedat Muriqi'nin Sampdoria'lı Ciccio Caputo ile takas edilebileceği konuşuluyordu. Ancak İtalyan basınına göre bu transferin gerçekleşmesi imkansız. İşte Fenerbahçe'nin elini güçlendiren haberin detayları;

Vedat Muriqi o madde nedeniyle Fenerbahçe'ye gelebilir!

"TAKASIN GERÇKELŞMESİ İMKANSIZ"

Napoli, Juventus ve Chelsea'nin eski teknik direktörü Sarri, Vedat Muriqi'yi takımda düşünmüyor. Corriere dello Sport'un haberine göre Sarri, Sampdoria'nın golcüsü Ciccio Caputo ile ilgileniyordu.

Muriqi'yi Fenerbahçe'den transfer etmek için harcanan 20 milyon Euro, tam bir hayal kırıklığı. Kosovalı golcü bu sezon bir gol bile atamadı. Caputo ise bu sezon 3 gol 4 asist yaptı.

Ocak ayı için iki kulüp arasında bir takas planı konuluşmuştu. Ancak değişen yönetmelik nedeniyle bu takas asla gerçekleşemez."

Vedat Muriqi o madde nedeniyle Fenerbahçe'ye gelebilir!

"GEÇTİĞİMİZ SEZON OLABİLİRDİ"

"Bir sezon önce bir futbolcu üç farklı takımda oynayabilirdi. Ancak artık kural değişti. Ciccio Caputo bu sezon hem Sampdoria hem de Sassuolo formaları ile resmi maçlarda oynadı. Bu nedenle takas mümkün değil. Dolayısıyla Caputo'nun geleceği Lazio'da olmayacak."

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