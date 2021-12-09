SPOR HABERİ - Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'nda mücadele eden ve grubu topladığı 6 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yoluna bu sezon ilk keaz düzenlenecek olan UEFA'nın yeni organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. Peki Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri hangi takımlar?

FENERBAHÇE'NİN UEFA KONFERANS LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi'ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek. Şu ana dek Sarı-Lacivertliler'in muhtemel rakipleri şöyle;

Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Partizan (Sırbistan)

Bodo/Glimt (Norveç)

Randers (Danimarka)

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Lig'in Play-Off kuraları 13 Aralık Pazartesi günü çekilecek ve Fenerbahçe'nin rakibi de netleşmiş olacak. Play-Off maçları ise 17-24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre gerçekleşecek.