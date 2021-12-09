Önceliğimiz lig

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt'u yenerek kulübü onurlandırmak istediklerini söyledi. Portekizli çalıştırıcı düzenlediği basın toplantısında, "Bu turnuva bizim için çok farklı olabilirdi. Eğer Frankfurt ve Antwerp maçlarında kaçırdığımız penaltıları atmış olsaydık bugün 4 puanımız daha olacaktı. Ne yazık ki artık bunu değiştiremeyiz... Zor bir maç olacak. Rakibimiz kuvvetli ve organize bir takım. Bundesliga'da oynuyor. Biz de kazanıp kulübümüzü onurlandırmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

ELEŞTİRİLERE SAYGI DUYUYORUM

Kadroda rotasyon olup olmayacağı sorusuna, "Bizim için öncelik lig. Avrupa'dan sonra yeteri kadar dinlenemediğimiz için birkaç değişiklik olacaktır ama yine güçlü bir takım sahaya çıkacak" yanıtını veren Pereira, kendisine yönelik eleştiriler ve Rize galibiyeti sonrası bunların kesilmesi hakkında, "Önemli olan Fenerbahçe, ben değilim. Her zaman takımım için en iyisini arıyorum. İnsanlar fikirlerini paylaşıyor, bizim de saygı duyup yola devam etmemiz gerekiyor. Son maçtaki gibi oynarsak daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum" yorumunu yaptı.

ŞAMPİYON SON HAFTALARDA BELLİ OLUR!..

Jose Sosa, turnuvaya veda etseler de bir Avrupa kupası maçı oynayacaklarını belirterek, "Evimizde oynayacağız. Bu turnuvaya önem verdiğimizi göstermek istiyoruz" dedi. Arjantinli yıldız, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve puan farkı içinse, "Şu an ligi düşünmüyoruz. Bu maçtan sonra düşüneceğiz. Bu lig zor bir lig ve bence belirleyici olan son haftalar oluyor" yorumunu yaptı.