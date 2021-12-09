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Olympiakos hocası Martins'ten flaş Fenerbahçe sözleri! "Frankfurt'u yenecekler..."

Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı öncesi Olympiakos teknik direktörü Pedro Martins konuştu. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçeli oyuncular, kulüplerinin prestijlerini desteklemek için Frankfurt'u yenecekler, bunun için her şeyi yapacaklar." dedi. İşte o konuşmanın tamamı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 16:16
Olympiakos hocası Martins'ten flaş Fenerbahçe sözleri! "Frankfurt'u yenecekler..."

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Frankfurt maçı öncesi, Olympiakos hocası Pedro Martins konuştu.

İşte o sözler...

"Fenerbahçe'ye ve Frankfurt'a karşı iyi maçlar çıkardık. Atromitos maçında bir çok fırsatı kaçırdık. Gruptan lider çıkacağımıza çok inanıyorum. Kendi oyunumuza bakmalı, işimizi yapmalıyız. Fenerbahçe'nin, Frankfurt'u yeneceğine inanıyorum. Fenerbahçe'yi iyi tanıyorum, onlar onurlu insanlar ve camialarını onurlandırmak istiyorlar. Fenerbahçeli oyuncular, kulüplerinin prestijlerini desteklemek için Frankfurt'u yenecekler, bunun için her şeyi yapacaklar."

Fenerbahçe ve Olympiakos, 9 Aralık Perşembe akşamı Ülker Stadı'nda Frankfurt'u konuk edecek. Mücadele 20.45'te başlayacak.

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