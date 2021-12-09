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İtalyanlar yazdı! Roma'da Fenerbahçe korkusu

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, grubu üçüncü tamamladı ve Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri henüz belli olmazken, Roma eğer grubunu lider tamamlayamazsa Fenerbahçe ile eşleşebilir. İtalyan basını bu doğrultuda bir haber yayınlarken, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya zorluk çıkarabileceğini belirtti. İşte detaylar... (Görkem Ağgündüz / Dış Haberler)

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 16:15
İtalyanlar yazdı! Roma'da Fenerbahçe korkusu

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde tarihinde ilk kez gruplardan çıkmayı başaramayan Fenerbahçe, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Sarı lacivertlilerin bu turdaki muhtemel rakiplerinden birisi de Roma...

Trabzonspor'u eleyerek Konferans Ligi'ne katılan Roma, C grubunda son maçlar öncesi Bodo/Glimt'in ardından ikinci sırada bulunuyor. İtalya devi, grubu lider tamamlayamazsa bir üst turda Fenerbahçe ile eşleşebilir. İtalyan basını bu doğrultuda flaş bir habere yer verdi;

"ZORLUK ÇIKARBİLİR"

"Roma, CSKA Sofia karşısında kazanmak için Bulgaristan'a gidiyor. Birincilik çok önemli ancak bu yalnızca Roma'nın elinde değil. Roma, üst tura yükselmeyi garantilerken, eğer ikinci olursa Avrupa Ligi'nden gelen takımlarla eşleşecek.

Peki üst turda Roma ile eşlecek takımlar hangileri? Çoğu takım Avrupa Ligi'nin son maçlarının ardından belli olacak. Ancak Celtic ve Fenerbahçe'nin üçüncülükleri garanti. Bu yüzden Celtic ve Fenerbahçe, Mourinho'ya zorluk çıkarabilecek takımlar olarak dikkat çekiyor."

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