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Ferdi Kadıoğlu ile 2025’e...

Sözleşmesi bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ile görüşmeler devam ediyor. Henüz resmi bir açıklama yok ancak İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli kulübün, Ferdi'ye kontratını 2025 yılı sonuna kadar uzatmayı teklif ettiğini yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Ferdi Kadıoğlu ile 2025’e...
Sözleşmesi bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ile görüşmeler devam ediyor. Henüz resmi bir açıklama yok ancak İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli kulübün, Ferdi'ye kontratını 2025 yılı sonuna kadar uzatmayı teklif ettiğini yazdı. Kadıoğlu'nun ücretine de hatırı sayılır bir zam yapılması bekleniyor.
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