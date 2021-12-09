Ferdi Kadıoğlu ile 2025’e...

Sözleşmesi bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ile görüşmeler devam ediyor. Henüz resmi bir açıklama yok ancak İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli kulübün, Ferdi'ye kontratını 2025 yılı sonuna kadar uzatmayı teklif ettiğini yazdı.
Sözleşmesibitecek olan Ferdi Kadıoğlu ile görüşmeler devam ediyor. Henüz resmi bir açıklama yok ancak İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli kulübün, Ferdi'ye kontratını 2025 yılı sonuna kadar uzatmayı teklif ettiğini yazdı. Kadıoğlu'nun ücretine de hatırı sayılır bir zam yapılması bekleniyor.