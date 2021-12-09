Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı CANLI 📺 (Fenerbahçe Frankfurt maçı)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor.... D Grubu son ve 6. maçında Fenerbahçe, sahasında Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşıyor. 5 puanla 3. sırada bulunan sarı lacivertliler, bu maçı kazanarak Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor.

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Berke, Serdar, Kim, Szalai, Sangare, Zajc, Sosa, Novak, İrfan, Berisha, Pelkas



Eintracht Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre

FENERBAHÇE - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı günü saat 20:45'te başladı ve EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - FRANKFURT MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre 7 değişiklik yaptı.

Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya Berke Özer, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Attila Szalai, Nazım Sangare, Miha Zajc, Jose Sosa, Filip Novak, İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas ve Mergim Berisha 11'i ile çıktı.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Diego Rossi, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Marcel Tisserand, Fatih Şanlitürk ve Arda Okan Kurtulan yer aldı.

Teknik direktör Pereira, Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-0 yendikleri karşılaşmada ilk 11'de şans verdiği Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Rossi ve Mesut Özil'i yedeğe çekti.

Aynı müsabakaya ilk 11'de başlayan Miguel Crespo ise UEFA listesinde bulunmadığı için kadroda yer almadı.

PELKAS 6 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan Pelkas, 41. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakmıştı.

Yunan futbolcu, bu süreçte Süper Lig'de 4, Avrupa Ligi'nde ise 2 olmak üzere toplam 6 mücadelede teknik direktör Pereira tarafından ilk 11'de tercih edilmemişti.

Sarı-lacivertli futbolcu Nazım Sangare de tüm kulvarlarda 4 karşılaşmanın ardından ilk 11'de forma şansı buldu.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Tedavileri süren ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş, takımdaki yerlerini alamadı.

Ayrıca UEFA listesinde olmayan Burak Kapacak ile Serdar Dursun da kadroya alınmadı.

FENERBAHÇE ESKİ OYUNCUSU JAY JAY OKOCHA'YI ONURLANDIRDI

Fenerbahçe, karşılaşmadan önce eski futbolcusu Jay Jay Okocha'yı onurlandırdı.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Mesut Özil, Nijeryalı eski milli futbolcuya adının yazılı olduğu 10 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti. Fenerbahçe taraftarı, tribüne çağırdığı Jay Jay Okocha'ya sevgi gösterisinde bulundu.

Eintracht Frankfurt'un Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen delegasyon ekibinde yer alan Okocha, 1996-1998 yıllarında sarı-lacivertli formayı giymişti.