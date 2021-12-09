Beşiktaş ve Fenerbahçe için Ukrayna'dan flaş transfer iddiası! Marlos...

Süper Lig'de ara transfer sezonuna yaklaşılırken, kulüpler yapılacak yeni takviyeler için kollarını sıvadı. Konuya ilişkin uluslararası basında sürpriz isimeler de gündeme gelmeye başladı.
Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre, bunlardan biri de Marlos oldu. 2014-15 sezonundan bu yana Shakhtar Donetsk forması giyen kanat oyuncusu için flaş bir iddia ortaya atıldı.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İLGİ DUYUYOR
31 Aralık 2021'de kulübü Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona erecek Marlos'un, Ukrayna kariyerine son vereceği ifade edilirken, kendisiyle ilgilenen takımlar da duyuruldu.