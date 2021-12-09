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Beşiktaş ve Fenerbahçe için Ukrayna'dan flaş transfer iddiası! Marlos...

Son dakika transfer haberi... Ukrayna basınında yer alan habere göre Beşiktaş ve Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'ten ayrılmak için gün sayan Marlos'un peşine düştü. Haberde, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile beraber Marlos'a o kulüpler de ilgi duyuyor. İşte detaylar... (Ömer Aykut Özaşkın - Dış haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 11:36 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 11:40
Beşiktaş ve Fenerbahçe için Ukrayna'dan flaş transfer iddiası! Marlos...

Süper Lig'de ara transfer sezonuna yaklaşılırken, kulüpler yapılacak yeni takviyeler için kollarını sıvadı. Konuya ilişkin uluslararası basında sürpriz isimeler de gündeme gelmeye başladı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe için Ukrayna'dan flaş transfer iddiası! Marlos...

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre, bunlardan biri de Marlos oldu. 2014-15 sezonundan bu yana Shakhtar Donetsk forması giyen kanat oyuncusu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe için Ukrayna'dan flaş transfer iddiası! Marlos...

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İLGİ DUYUYOR
31 Aralık 2021'de kulübü Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona erecek Marlos'un, Ukrayna kariyerine son vereceği ifade edilirken, kendisiyle ilgilenen takımlar da duyuruldu.

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