Allahyar'ı tutmamız zor

Zorya Luhansk Teknik Direktörü Viktor Skrypnyk, Allahyar Sayyadmanesh'i takımda tutmalarının zor olduğunu açıkladı. Ukraynalı çalıştırıcı, bu sezon 22 maçta 8 kez fileleri havalandırıp 4 de asist yapan İranlı oyuncu hakkında, "Allahyar'ın takımda kalmasını gerçekten istiyorum ama buna Fenerbahçe karar verecek. Kendisini tutmak için kulübün yıllık bütçesini harcamanız gerekiyor. Kimse böyle oynamasını beklemiyordu. Allahyar'ın olağanüstü bir tekniği var ve daha da iyi olabilir" dedi. Kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek Allahyar'ın Fenerbahçe ile 2024'e kadar kontratı bulunuyor.