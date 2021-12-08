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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir'den Fenerbahçe'ye takas teklifi! Visca'ya karşılık...

Süper Lig'de ilk 15 hafta sonunda zirvenin 12 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonlarda da gündemine gelen Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca için yeniden harekete geçti. Fenerbahçe yönetimi, turuncu-lacivertli kulüple temaslara başlarken, Başakşehir ise Visca'ya karşılık Kanarya'dan iki ismi takasta istedi. İşte o futbolcular...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir'den Fenerbahçe'ye takas teklifi! Visca'ya karşılık...

Geçtiğimiz yıllardan bu yana Edin Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe, mutlu sona hiç bu kadar yakın olmamıştı. Ara transfer dönemi öncesi Boşnak oyuncunun transferi konusunda Medipol Başakşehir Kulübü'nün kapısını çalan sarı-lacivertlilerin olumlu bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir'den Fenerbahçe'ye takas teklifi! Visca'ya karşılık...

2025'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki kanat oyuncusu için 2 milyon euro'yu gözden çıkaran Kanarya'ya bu kez Başakşehir'den bir teklif geldi. Turuncu-lacivertliler, Edin Visca'ya karşılık Fenerbahçe'den Sinan Gümüş, Burak Kapacak ve 1 milyon euro talep etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir'den Fenerbahçe'ye takas teklifi! Visca'ya karşılık...

Fenerbahçe cephesinin Başakşehir'in takas önerisine sıcak baktığı öğrenildi. Edin Visca'nın da Fenerbahçe'de oynamak istemesi görüşmeleri kolaylaştırırken, ocak ayında imzaların atılması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadro dışı bıraktığı Sinan, daha önce yönetimle yaptığı görüşmelerde gitmeye hazır olduğunu iletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir'den Fenerbahçe'ye takas teklifi! Visca'ya karşılık...

TEK PÜRÜZ BURAK KAPACAK!

Bursaspor'dan 1.3 milyon euro bedelle transfer edilen Burak'ı ise bonservisiyle vermek istemeyen Fenerbahçe, bu oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamayı önerecek, Anlaşmayı bu şekilde Medipol Başakşehir'e kabul ettirmek için tüm şartlar zorlanacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir'den Fenerbahçe'ye takas teklifi! Visca'ya karşılık...

ASİST CANAVARI
Süper Lig'de Başakşehir formasıyla 11. sezonuna giren Edin Visca, bu süreçte Türkiye'de öne çıkan futbolcuların başında geldi. En istikrarlı isimler arasına giren Boşnak futbolcu, 3 sezon ligin en çok asist yapan ismi oldu. 2017- 18'de 15, 2018-19'da 14, 2019-20'de de 12 asistle zirveye çıkan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon da geride kalan 15 hafta sonunda 8 asistle ilk sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir'den Fenerbahçe'ye takas teklifi! Visca'ya karşılık...

HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR
BAŞAKŞEHİR formasıyla 11. sezonuna giren Visca, toplam 394 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 108 kez rakip fileleri havalandıran Boşnak yıldız, 117 de asist yaptı. Türkiye kariyerinde yalnızca 1 kırmızı gören tecrübeli kanat oyuncusu, 27 kez sarı kartla cezalandırıldı.

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