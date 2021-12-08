FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir'den Fenerbahçe'ye takas teklifi! Visca'ya karşılık...

Geçtiğimiz yıllardan bu yana Edin Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe, mutlu sona hiç bu kadar yakın olmamıştı. Ara transfer dönemi öncesi Boşnak oyuncunun transferi konusunda Medipol Başakşehir Kulübü'nün kapısını çalan sarı-lacivertlilerin olumlu bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
2025'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki kanat oyuncusu için 2 milyon euro'yu gözden çıkaran Kanarya'ya bu kez Başakşehir'den bir teklif geldi. Turuncu-lacivertliler, Edin Visca'ya karşılık Fenerbahçe'den Sinan Gümüş, Burak Kapacak ve 1 milyon euro talep etti.
Fenerbahçe cephesinin Başakşehir'in takas önerisine sıcak baktığı öğrenildi. Edin Visca'nın da Fenerbahçe'de oynamak istemesi görüşmeleri kolaylaştırırken, ocak ayında imzaların atılması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadro dışı bıraktığı Sinan, daha önce yönetimle yaptığı görüşmelerde gitmeye hazır olduğunu iletti.