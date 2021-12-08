Vitor Pereira Fenerbahçe Frankfurt maçı öncesi basın toplantısı düzenledi!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki son maçında sahasında Frankfurt'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Vitor Pereira, futbolculardan Jose Sosa ile birlikte basının karşısına geçti.

AÇIKLAMALARDAN ÖNE ÇIKANLAR

Vitor Pereira



Bu turnuva bizim için daha farklı olabilirdi. Eğer Antwerp ve Frankfurt maçlarındaki penaltıları atsaydık 4 puanımız daha olabilirdi. Ancak geçmişi değiştiremeyiz. Frankfurt maçı zor bir maç olacak. Biz de maçı kazanıp taraftarlarımızı onurlandırmak istiyoruz.

Gerçekçi olmamız gerekiyor. Yarınki maç önemli bir maç, biz de önemli bir izlenim bırakmak istiyoruz. Ancak ilk günden itibaren söylediğim gibi bizim için önemli olan lig. Yarın değişik bir kadroyla çıkabiliriz ancak yine güçlü bir kadro sahada olacak.



Önemli olan her zaman Fenerbahçe, ben değilim. Ben her zaman takımım için en iyisini arıyorum. Son maçtaki gibi oynar ve seviyemizi yukarı çekersek daha iyi olabileceğimizi biliyoruz. Ben ve ekibim Fenerbahçe'nin daha iyi olması için çalışıyoruz. Spekülasyonlar tabii ki olacaktır, bunlara saygı duyup yolumuza devam ediyoruz.

Jose Sosa



Bu turnuvaya saygı duyduğumuzu gösterecek bir performans sergilememiz gerekiyor. Bizim için önemli bir maç olacak. Evimizde oynayacağımız maç için heyecanlıyız. Bu turnuvaya önem verdiğimizi göstermek istiyoruz. Grubu kaçıncı sırada bitirdiğimizin önemi olmadan.

Avrupa maçı olması sebebiyle bu maçı önemsiyoruz. Şu anda ligi değil bu maçı düşünüyoruz. Bu maçtan sonra ligi düşünecek zamanımız olacak.

Kişisel hedeflerinizi içinizde belirlersiniz. Yıllar ilerledikçe pozisyonum da değişti. Artık daha geride oynuyorum. Önemli olan şahsi başarım değil, takımıma katkı vermek. Zaten ön tarafta bize yardım edecek çok isim var.



Hocamız, gençlere çok şans veriyor. Biz de tecrübeli oyuncular olarak onlardan sorumluyuz. Onlara örnek olmak zorundayız çünkü onlar bu kulübün geleceği.