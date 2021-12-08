Haberler Fenerbahçe Gençlere operasyon!

Gençlere operasyon!

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer, Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler’in sözleşmelerini uzatmak için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Gençlere operasyon!
Bir yandan ara transfer dönemi öncesi yapılacak takviyeler konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, diğer taraftan da genç yıldızlarını kadroda tutmayı planlıyor. Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Ferdi Kadıoğlu ile Berke Özer başta olmak üzere 2023'e kadar mukaveleleri bulunun Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'le görüşmelere başladı. Tüm futbolcularla uzlaşma sağlanması beklenirken, yönetimin Ferdi konusunda hassas olacağı öğrenildi. Dikkatleri üstüne çeken 22 yaşındaki futbolcunun 500 bin euro olan yıllık ücretinin de artırılacağı belirtildi. Birçok kulübün transfer listesinde yer alan Ferdi'nin gelecek aylarda milli takım tercihi konusunda da açıklama yapması bekleniyor.
DİĞER
Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar boşandı ama kopamadı! Eski eşlerin samimi halleri kafaları karıştırdı!
Boşanma krizi! Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek çiftinin 9 yıllık evliliği çatırdamaya devam ediyor
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor