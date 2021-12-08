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Fenerbahçe'ye Süper Lig'den kaleci!

Son dakika spor haberi: Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci transferi gündeme geldi. Altay Bayındır'ın omzundan yaşadığı sakatlık sonrası kaleci arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler, listesini oluşturdu. Yerli bir file bekçisini kadroya katmak isteyen yönetim, Süper Lig'den takviye yapmaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 kaleci...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 13:01
Fenerbahçe'ye Süper Lig'den kaleci! Listede 2 aday

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın omzundan ameliyat olmasının ardından kaleci transferinin gündeme geldiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den kaleci! Listede 2 aday

Serdar Dursun'un yükselen performansı, Mergim Berisha'nın artık takıma adapte olması ve bir süredir takımdan ayrı olan Enner Valencia'nın sakatlıktan dönecek olmasıyla transfer önceliğinin, omzundan ameliyat olan Altay Bayındır iyileşene kadar Berke Özer'le rekabet edecek ve yedek kalmayı sorun yapmayacak bir kaleci transferine çevrildiği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den kaleci! Listede 2 aday

2 İSİM LİSTEDE!
Hürriyet'in haberine göre; Sarı lacivertli yönetimin transferini düşündüğü kaleciler içinde Çaykur Rizespor'da forma giyen Gökhan Akkan ve Fenerbahçe altyapısından yetişen ikinci kaleci Tarık Çetin'in ilk 2 sırada geldiği öğrenildi.

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