Fenerbahçe'nin gözdesi Marcelo imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Uzun süre Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Marcelo kararını verdi. Real Madrid macerasına son vermeye hazırlanan Brezilyalı yıldızın ülkesine dönmeyi amaçladığı iddia edildi.
Uzun süre Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Marcelo kararını verdi. Real Madrid macerasına son vermeye hazırlanan Brezilyalı yıldızın ülkesine dönmeyi amaçladığı iddia edildi.
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Düzenli forma şansı giymek isteyen Marcelo'nun Brezilya Ligi ekibi Fluminense'de oynamak istediği belirtildi.
Kendini yeniden kanıtlamak isteyen 33 yaşındaki futbolcunun, Fluminense'de iyi performans göstermesi halinde yeniden milli takıma dönmeyi umut ettiği kaydedildi.
2007 yılında Fluminense'den Real Madrid'e transfer olan Marcelo, o tarihten beri eflatun-beyazlılarda forma giyiyor. Deneyimli sol bekin, İspanyol deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek.