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Fenerbahçe'nin gözdesi Marcelo imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından Real Madrid'den ayrılacak olan Marcelo'nun yeni takımı belli oldu. Uzun süre Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan deneyimli sol bekin, transfer kararını verdiği ve sezonun bitmesinin ardından imzayı atacağı kaydedildi. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr / Burak Şentürk - Dış Haberler)

BURAK ŞENTÜRK Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 12:36
Fenerbahçe'nin gözdesi Marcelo imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Uzun süre Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Marcelo kararını verdi. Real Madrid macerasına son vermeye hazırlanan Brezilyalı yıldızın ülkesine dönmeyi amaçladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin gözdesi Marcelo imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Düzenli forma şansı giymek isteyen Marcelo'nun Brezilya Ligi ekibi Fluminense'de oynamak istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin gözdesi Marcelo imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Kendini yeniden kanıtlamak isteyen 33 yaşındaki futbolcunun, Fluminense'de iyi performans göstermesi halinde yeniden milli takıma dönmeyi umut ettiği kaydedildi.

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