FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Dimitrios Pelkas'tan menajerine flaş talep! "Devre arası..."

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı, geçtiğimiz sezon da iyi bir performans gösteren Dimitrios Pelkas bu sezon adeta kayboldu. Takvim'in haberine göre; daha önce "Kendime olan güveni yitirdim" açıklamasını yapan Yunan oyuncunun menajeri ile bir araya geldiği ve "Futbol kariyerim için başka bir takıma transfer olmam gerekiyor. Mümkünse devre arasında transferim gerçekleşsin" dediği öğrenildi.

YUNANİSTAN, İTALYA VE RUSYA'DAN TALİPLER VAR

Dimitrios Pelkas'a Yunanistan dışında, İtalyan ve Rus kulüplerinin ilgisi olduğu da gelen haberler arasında. Fenerbahçe sezon başında Pelkas için gelen 7 milyon Euro civarındaki teklifleri geri çevirmiş ve 9-10 milyon civarında ücret talep etmişti.