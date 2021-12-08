Fenerbahçe haberleri | İngilizlerden Attila Szalai yorumu! "Thomas Tuchel..."

2020-21 sezonunun devre arasında Fenerbahçe 'ye transfer olan Attila Szalai , gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgilisi çekti. Apollon Limassol 'den 2 milyon Euro bedelle transfer edilen Szalai için en ciddi kulüp Chelsea ...

Premier Lig devinin hocası Thomas Tuchel 'in, Macar stoperin 3'lü savunmadaki performansını çok beğendiği ve mutlaka transfer edilmesini istediği belirtildi.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde 'şimdilik' Fenerbahçe'nin bu transferi yalanladığı yazılırken şu yorumlar yapıldı;

"Thomas Tuchel, defans oyuncularının sözleşmelerinin sona erecek olması nedeniyle bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Antonio Rudiger'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ve sözleşmesinin uzatılacağına dair hiçbir belirti göstermiyor. Andreas Christensen ve Cesar Azpilicueta'nın da sözleşmesi sona ererken, Thiago Silva'nın da bir yıl sonra süresi dolacak.

Tuchel, yeni şartlar üzerinde anlaşmaya varılabilirse Christensen'ın Bridge'de kalmasını istiyor. 37 yaşındaki Silva da sözleşmesini 12 ay daha uzatabilirken, Blues bu alanda savunmasız görünüyor.

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi de Szalai - Chelsea transferini doğrularken Fenerbahçe şimdilik transferi yalanladı.

Szalai ekim ayında İngiltere'ye karşı oynadı ve Gareth Southgate'in adamlarının 1-1 berabere kalmasını sağladı."