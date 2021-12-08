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Durmak yasak

UEFA Avrupa Ligi'nde son maçına yarın Frankfurt karşısında çıkacak Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlıkları devam eden Fenerbahçeli oyunculardan kaleci Altay Bayındır, dün takımdan ayrı kendisine verilen özel program dahilinde çalıştı. Valencia sahada topla çalışmalar yaparken; Mert Hakan Yandaş da takımdan ayrı idman gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Durmak yasak

UEFA Avrupa Ligi'nde son maçına yarın Frankfurt karşısında çıkacak Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Pereira yönetimindeki sarı-lacivertlilerde Rize'ye karşı 11'de görev yapan isimler, rejenerasyonla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

SAKATLARDA SON DURUM
Sakatlıkları devam eden Fenerbahçeli oyunculardan kaleci Altay Bayındır, dün takımdan ayrı kendisine verilen özel program dahilinde çalıştı. Valencia sahada topla çalışmalar yaparken; Mert Hakan Yandaş da takımdan ayrı idman gerçekleştirdi.

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