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Almanlardan şok Fenerbahçe sözleri! 15 yıl önceki maç hatırlatıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde grupların son maçları oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerin Konferans Ligi'nde gitmesi kesinleşirken, Frankfurt liderlik için mücadele edecek. Alman basını Fenerbahçe - Frankfurt maçına geniş yer ayırırken 15 yıl önceki maç hatırlatıldı ve flaş ifadeler kullanıldı. İşte o yazı... (Görkem Ağgündüz / Dış Haberler)

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 12:57 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 12:59
Almanlardan şok Fenerbahçe sözleri! 15 yıl önceki maç hatırlatıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarında heyecan sona eriyor. Ülkemizi D grubunda temsil eden Fenerbahçe, daha önce grubu 3. bitirmeyi garnatilemiş ve Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı. Grubun son maçında Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Eintracht Frankfurt içinse maçın önemi büyük. Almanlar, karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılarak grubu lider bitirmek istiyor.

Almanlardan şok Fenerbahçe sözleri! 15 yıl önceki maç hatırlatıldı

Bu doğrultuda Alman basınına yansıyan bir haberde, 15 yıl önceki maç hatırlatılarak flaş ifadeler kullanıldı. 'Boğazda hesaplaşma' başlıklı haberin detayları şöyle;

Almanlardan şok Fenerbahçe sözleri! 15 yıl önceki maç hatırlatıldı

"MUCİZEYE İHTİYAÇ YOK"

"Eintracht Frankfurt, İstanbul'da kazanarak grubu lider tamamlamak istiyor. Bunun için bir mucizeye de ihtiyaçları yok. Artık durum 15 yıl öncesine göre farklı.

Eintracht Frankfurt, kozmopolit şehrin Anadolu yakasındaki Kadıköy'de Fenerbahçe'ye en son konuk olduğunda, FR muhabiri makalenin başlığını bilgisayarına çoktan yazmıştı: 'Kadıköy'ün mucizesi'

Uefa Kupası'ndaki Hessen temsilcisi 50.000 çılgın taraftarın önünde 2-0 öndeydi. O zamanlar bugünkünden çok daha küçük olan Eintracht, aslında büyük darbeyi İstanbul'a indirmiş ve grup aşamasından sağ çıkmış gibi görünüyordu.

Ama sonra işer başarısız oldu. Örneğin, kale önünde 3-0'ı tek başına yapması gereken ama sefil bir şekilde başarısız olan Benny Köhler. Veya büyük bir şansı da kaçıran Albert Streit. Veya birdenbire endişeyle yalpalayan güvenilir kaleci Markus Pröll.

Bir saatin sonunda iki gol geride kalan Türkler oyunu tersine çevirdi: 64. dakikada 2-1 ve 82. dakikada da 2-2.

Eintracht grup aşamasından sonra pes etmek zorunda kaldı. Ve FR muhabiri manşetine iki kelime ekledi, çok pragmatik bir şekilde ekledi: 'Kadıköy mucizesi kayıp'"

Almanlardan şok Fenerbahçe sözleri! 15 yıl önceki maç hatırlatıldı

"Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'nin son grup maçında neredeyse 15 yıl sonra Perşembe günü İstanbul'a geldiğinde, alametler tamamen farklı. Eintracht artık bir şekilde uluslararası ticarete giren küçük ışık değil. Son dört yılda uluslararası alanda üç kez temsil edildi, ki bu muhtemelen tesadüf de değil. Ayrıca bu yıl Avrupa sahnesinde kendini iyi bir şekilde gösterdi, üç galibiyet, iki beraberlik ve yenilgi yok.

Frankfurt takımı kıtalar arasındaki metropole lider olarak seyahat edecek. Fenerbahçe, skor ne olursa olsun yeni oluşturulan Konferans Ligi'nde mücadele edecek."

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