Almanlardan şok Fenerbahçe sözleri! 15 yıl önceki maç hatırlatıldı

UEFA Avrupa Ligi 'nde grup maçlarında heyecan sona eriyor. Ülkemizi D grubunda temsil eden Fenerbahçe , daha önce grubu 3. bitirmeyi garnatilemiş ve Konferans Ligi 'ne katılmaya hak kazanmıştı. Grubun son maçında Kadıköy 'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Eintracht Frankfurt içinse maçın önemi büyük. Almanlar, karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılarak grubu lider bitirmek istiyor.

Bu doğrultuda Alman basınına yansıyan bir haberde, 15 yıl önceki maç hatırlatılarak flaş ifadeler kullanıldı. 'Boğazda hesaplaşma' başlıklı haberin detayları şöyle;

"MUCİZEYE İHTİYAÇ YOK"

"Eintracht Frankfurt, İstanbul'da kazanarak grubu lider tamamlamak istiyor. Bunun için bir mucizeye de ihtiyaçları yok. Artık durum 15 yıl öncesine göre farklı.

Eintracht Frankfurt, kozmopolit şehrin Anadolu yakasındaki Kadıköy'de Fenerbahçe'ye en son konuk olduğunda, FR muhabiri makalenin başlığını bilgisayarına çoktan yazmıştı: 'Kadıköy'ün mucizesi'

Uefa Kupası'ndaki Hessen temsilcisi 50.000 çılgın taraftarın önünde 2-0 öndeydi. O zamanlar bugünkünden çok daha küçük olan Eintracht, aslında büyük darbeyi İstanbul'a indirmiş ve grup aşamasından sağ çıkmış gibi görünüyordu.

Ama sonra işer başarısız oldu. Örneğin, kale önünde 3-0'ı tek başına yapması gereken ama sefil bir şekilde başarısız olan Benny Köhler. Veya büyük bir şansı da kaçıran Albert Streit. Veya birdenbire endişeyle yalpalayan güvenilir kaleci Markus Pröll.

Bir saatin sonunda iki gol geride kalan Türkler oyunu tersine çevirdi: 64. dakikada 2-1 ve 82. dakikada da 2-2.

Eintracht grup aşamasından sonra pes etmek zorunda kaldı. Ve FR muhabiri manşetine iki kelime ekledi, çok pragmatik bir şekilde ekledi: 'Kadıköy mucizesi kayıp'"