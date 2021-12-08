Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Attila Szalai ve Kim Min Jae için dev plan! 900 milyon lira...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Attila Szalai ve Kim Min Jae için dev plan! 900 milyon lira...

Fenerbahçe, bu sezon savunma hattında sergiledikleri performanslarla dikkat çeken Attila Szalai ve Kim Min Jae için planını belirledi. Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid, Chelsea, Sevilla ve Tottenham gibi kulüplerin transfer listesinde yer alan iki yıldızın satışından kasaya toplam 60 milyon euro (yaklaşık 900 milyon TL) koymayı hedefliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Attila Szalai ve Kim Min Jae için dev plan! 900 milyon...

Geçtiğimiz yılın devre arasında 2 milyon euro'ya transfer edilen Attila Szalai ile bu sezon başında 3 milyon euro'luk bedelle Fenerbahçe'ye imza atan Kim Min Jae'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çubuklu ile gösterdikleri performansla devlerin radarına giren iki yıldız için sarı- lacivertlilere teklifler gelmeye başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Attila Szalai ve Kim Min Jae için dev plan! 900 milyon...

Szalai için Atletico Madrid, Chelsea ve Sevilla; Kim transferinde de Tottenham'ın ısrarcı olduğu iddia ediliyor. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde kadroda tutmayı planladığı iki oyuncuyu da beklediği tekliflerin gelmesi halinde sezon sonunda satmayı hedefliyor. Yönetim, iki oyuncudan toplam 60 milyon euro'yu kasasına koymak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Attila Szalai ve Kim Min Jae için dev plan! 900 milyon...

Çubuklu ile bu sezon 18 resmi maçta sahaya çıkan Kim, bu karşılaşmalarda yaptığı kritik müdahalelerle adından söz ettirdi. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki başarılı stoper için Tottenham'ın ısrarcı olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Attila Szalai ve Kim Min Jae için dev plan! 900 milyon...

Bu sezon 21 resmi karşılaşmada oynayan Attila Szalai, geçtiğimi yıldan bu yana performansıyla en çok konuşulanlar arasına girdi. Macar stoper, bu sezon savunmanın yanı sıra yaptığı 2 asistle hücuma da katkı sağlamayı bildi.

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