TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Attila Szalai ve Kim Min Jae için dev plan! 900 milyon lira...

Geçtiğimiz yılın devre arasında 2 milyon euro'ya transfer edilen Attila Szalai ile bu sezon başında 3 milyon euro'luk bedelle Fenerbahçe'ye imza atan Kim Min Jae'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çubuklu ile gösterdikleri performansla devlerin radarına giren iki yıldız için sarı- lacivertlilere teklifler gelmeye başladı.

Szalai için Atletico Madrid, Chelsea ve Sevilla; Kim transferinde de Tottenham'ın ısrarcı olduğu iddia ediliyor. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde kadroda tutmayı planladığı iki oyuncuyu da beklediği tekliflerin gelmesi halinde sezon sonunda satmayı hedefliyor. Yönetim, iki oyuncudan toplam 60 milyon euro'yu kasasına koymak istiyor.