SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza övgü! "Kaçak dövüşmüyorlar"

Galatasaray-Altay maçında Cüneyt Çakır faciası yaşandı. Galatasaray'ın verilmeyen bir penaltısı var, yediği beraberlik golü penaltı değil, attığı golde de faul var. Peki hakemin cinayete meyilli olduğu durumlarda VAR ne işe yarar? Onlar adaleti YOK etmekle görevlendirilmiş hakem topluluğunun fertleri.

Her zaman söylüyorum; futbolumuz hakem çöplüğüdür, başkanlar ve yöneticiler de sadece kendilerine geri dönüşüm! Eğer gerçekten adaletsizliğe karşı duruluyorsa, kulüpler sadece canları yandıkları zaman değil, rakiplerinin canları yakılırken de haykıracaklar! Vicdan ateşi her zaman yanmalı.