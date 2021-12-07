SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza övgü! "Kaçak dövüşmüyorlar"

Galatasaray-Altay maçında Cüneyt Çakır faciası yaşandı. Galatasaray'ın verilmeyen bir penaltısı var, yediği beraberlik golü penaltı değil, attığı golde de faul var. Peki hakemin cinayete meyilli olduğu durumlarda VAR ne işe yarar? Onlar adaleti YOK etmekle görevlendirilmiş hakem topluluğunun fertleri.
Her zaman söylüyorum; futbolumuz hakem çöplüğüdür, başkanlar ve yöneticiler de sadece kendilerine geri dönüşüm! Eğer gerçekten adaletsizliğe karşı duruluyorsa, kulüpler sadece canları yandıkları zaman değil, rakiplerinin canları yakılırken de haykıracaklar! Vicdan ateşi her zaman yanmalı.
Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu formalarını giyen "Bay Gol" Osman Arpacıoğlu hayatını kaybetti. "Bay Gol" yakıştırması attığı gollerdeki incelik kadar kendi zarafetinden geliyordu. Temiz bakışları ve aydınlığıyla her takım taraftarının sevdiği biriydi. O insanların serveti onuruydu. Şimdiki nesil böyle bir adamı izleyemediği için kendilerini talihsiz saysın. Şimdiki nesil kaba saba adamları formalarının içinde görmekten rahatsız olmuyorsa, bunu da "zamanın yenilgisi" saysın! Osman Arpacıoğlu güzel insandı, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın.