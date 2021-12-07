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SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza övgü! "Kaçak dövüşmüyorlar"

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de 15. hafta maçları tamamlandı. Trabzonspor, Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürürken Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Rizespor'u 4-0 yendi. Galatasaray ise Altay'la 2-2 berabere kaldı. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın da bu maçları değerlendirirken Fenerbahçeli o isimlere ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 07:43
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza övgü! "Kaçak dövüşmüyorlar"

HAKKI YALÇIN - İNŞAAT!

Fenerbahçe'de sistem inşaatı devam ederken, Rizespor karşısında kazanmanın temelindeki projenin mücadele olduğu gördük. 4 gol atan Fenerbahçe'yi alkışlarken, "madem gülün dikenini dert ediyoruz, kaktüsün çiçeğini de görmek gerekiyor" dedik.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza övgü! "Kaçak dövüşmüyorlar"

Yetenekli futbolcuların gelişen dinçliğine iyimser gözle bakarken, sezon başından beri "enerji ortalaması" değişmeyen adamları işaret ettik. Biri Szalai diğeri de Ferdi Kadıoğlu. İkisi de pozisyonun başlangıcıyla bitişi arasında zerre kadar kaçak dövüşmüyor!

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza övgü! "Kaçak dövüşmüyorlar"

Her takımın Rizespor gibi sıradan olmadığını biliyoruz. Ama kalitesini ortaya koyduğu zaman Fenerbahçe'nin neler yapabileceği gerçeğini de görüyoruz. İstediklerinde çok olanların istemediklerinde yok olmalarının sebeplerinin ortadan kalkması için yanlışların doğrulanmaması gerekiyor.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza övgü! "Kaçak dövüşmüyorlar"

O yüzden kolay puan kaybeden bir takımın yerini alması beklenen yeni Fenerbahçe gerçeğine mahsuben, maçın sonunda asıl notumuzu da Pereira'ya gönderdik. "Ya futbolla barışacaksın ya da kötü tesadüflerle uğraşacaksın!"

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza övgü! "Kaçak dövüşmüyorlar"

Trabzonspor kazanma kurgusunu her hafta kanıtlarıyla sunuyor. Sükse yok, şatafat yok, sahada kazanmaya uygun hale getirilmiş bir takım duruşu var. Özel bir savunma oluşmuş, mücadele ve müdahale kardeş. Orta alanda genişlikler yaratarak rakip alana disiplinli yüklenen başka bir takım da yok.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza övgü! "Kaçak dövüşmüyorlar"

Yetenekli adamların skoru belirleme gerçeğini herkes dile getiriyor da Beşiktaş takımında "işe yaramıyor" diye elden çıkarılan Dorukhan'ın verdiği mücadele de parmakla gösterilmeli. Kazanmakla hayal gücünün zenginleşmesi arasındaki arkadaşlık bağları kuvvetlidir ama bu kadar kazanmanın yan etkileri de olacaktır. Kimse sonuna kadar kazanamaz olsa da Trabzonspor'un ligin sonuna kadar istikrarını korumakla eğitildiğinden şüpheniz olmasın. Av ile 'Avcı'nın hiçbir zaman yer değiştirmeyeceği gerçeğine mahsuben.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza övgü! "Kaçak dövüşmüyorlar"

Galatasaray-Altay maçında Cüneyt Çakır faciası yaşandı. Galatasaray'ın verilmeyen bir penaltısı var, yediği beraberlik golü penaltı değil, attığı golde de faul var. Peki hakemin cinayete meyilli olduğu durumlarda VAR ne işe yarar? Onlar adaleti YOK etmekle görevlendirilmiş hakem topluluğunun fertleri.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza övgü! "Kaçak dövüşmüyorlar"

Her zaman söylüyorum; futbolumuz hakem çöplüğüdür, başkanlar ve yöneticiler de sadece kendilerine geri dönüşüm! Eğer gerçekten adaletsizliğe karşı duruluyorsa, kulüpler sadece canları yandıkları zaman değil, rakiplerinin canları yakılırken de haykıracaklar! Vicdan ateşi her zaman yanmalı.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli iki yıldıza övgü! "Kaçak dövüşmüyorlar"

Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu formalarını giyen "Bay Gol" Osman Arpacıoğlu hayatını kaybetti. "Bay Gol" yakıştırması attığı gollerdeki incelik kadar kendi zarafetinden geliyordu. Temiz bakışları ve aydınlığıyla her takım taraftarının sevdiği biriydi. O insanların serveti onuruydu. Şimdiki nesil böyle bir adamı izleyemediği için kendilerini talihsiz saysın. Şimdiki nesil kaba saba adamları formalarının içinde görmekten rahatsız olmuyorsa, bunu da "zamanın yenilgisi" saysın! Osman Arpacıoğlu güzel insandı, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın.

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