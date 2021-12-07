Haberler Fenerbahçe Mesut Özil'den 7-0 biten Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası imalı paylaşım!

Mesut Özil'den 7-0 biten Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası imalı paylaşım!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın, Galatasaray'ı 7-0 mağlup ettiği maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaraylıları kızdıracak ifadeler kullandı. İşte o paylaşım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 21:19
Mesut Özil'den 7-0 biten Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası imalı paylaşım!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, ezeli rakibini 7-0'lık skorla mağlup ederken, maçın ardından Mesut Özil'den flaş bir paylaşım geldi.

Mesut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Harika bir performans... İstanbul💛💙'dir ve öyle kalacaktır!👍🏼😉 Kadın futbol takımımızı tebrik ederim!" ifadesini kullanarak, Galatasaray'a göndermede bulundu.

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