Mesut Özil'den 7-0 biten Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası imalı paylaşım!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, ezeli rakibini 7-0'lık skorla mağlup ederken, maçın ardından Mesut Özil'den flaş bir paylaşım geldi.

Mesut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Harika bir performans... İstanbul💛💙'dir ve öyle kalacaktır!👍🏼😉 Kadın futbol takımımızı tebrik ederim!" ifadesini kullanarak, Galatasaray'a göndermede bulundu.