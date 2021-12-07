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Mesai başladı

Frankfurt maçının hazırlıkları ara vermeden başladı. Çaykur Rizespor maçında forma giyenler yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular pas organizasyonları ve dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 06:50
Mesai başladı
Frankfurt maçının hazırlıkları ara vermeden başladı. Çaykur Rizespor maçında forma giyenler yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular pas organizasyonları ve dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi. Kaleci Altay takımdan ayrı özel program uyguladı. Enner Valencia sahada topla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş'ın ise günü tedavi programı ile geçirdiği belirtildi.
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