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Fenerbahçe'de Attila Szalai ve Chelsea transferi açıklaması!

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Macar yıldızı Attila Szalai'nin transferine ilişkin açıklama yayınladı. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai’nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 16:49
Fenerbahçe'de Attila Szalai ve Chelsea transferi açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü, yaptığı resmi açıklamada Attila Szalai'nin Chelsea'ye transfer olduğu iddialarını yalanladı.

İşte o açıklama:

"Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai'nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapmamıştır.

Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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