FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İngiliz gazeteciden şok iddia! Attila Szalai ve Chelsea...

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmıştı.
Macar stoperin devre arası transfer döneminde Chelsea'nin yolunu tutacağı iddia edilmiş, Macaristan Milli Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi yaptığı açıklamada, "Attila Szalai İtalya Serie A için çok uygun bir oyuncu olsa da Premier Lig ekibi Chelsea'ye transfer olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
İngiliz basınından Daily Telegrah'ın muhabiri Matt Law'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Law, Attila Szalai-Chelsea iddialarını yalanladı.