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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İngiliz gazeteciden şok iddia! Attila Szalai ve Chelsea...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerini peşine takan Attila Szalai'nin, Chelsea'ye transfer olacağı iddia edilmişti. İngiliz gazeteci Matt Law dikkat çeken bir bilgi paylaştı. (fotomac.com.tr / Tuğçe Erginkoç - Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 14:41
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İngiliz gazeteciden şok iddia! Attila Szalai ve Chelsea...

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İngiliz gazeteciden şok iddia! Attila Szalai ve Chelsea...

Macar stoperin devre arası transfer döneminde Chelsea'nin yolunu tutacağı iddia edilmiş, Macaristan Milli Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi yaptığı açıklamada, "Attila Szalai İtalya Serie A için çok uygun bir oyuncu olsa da Premier Lig ekibi Chelsea'ye transfer olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İngiliz gazeteciden şok iddia! Attila Szalai ve Chelsea...

İngiliz basınından Daily Telegrah'ın muhabiri Matt Law'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Law, Attila Szalai-Chelsea iddialarını yalanladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İngiliz gazeteciden şok iddia! Attila Szalai ve Chelsea...

Law paylaşımında, "Chelsea, Macaristan'ın hocasının düşündüğü gibi Attila Szalai ile ocak ya da yaz transfer dönemi için anlaşma sağlamadı. Bana, Chelsea'nin şu an için Szalai ile ilgilenmediğini söylediler" ifadelerine yer verdi.

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