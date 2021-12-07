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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Isco müjdesi! Vazgeçtiler

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde Isco'nun transfer listesine eklendiği iddia edilmişti. İspanyol futbolcu için devreye giren takımlardan biri de İngiliz ekibi Newcastle United olmuştu. İngiliz basınında yıldız futbolcu için yeni bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 10:51 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 13:09
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Isco müjdesi! Vazgeçtiler

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi iple çekiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Isco müjdesi! Vazgeçtiler

Sarı-lacivertliler yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirip şampiyonluğa yürümenin planlarını yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Isco müjdesi! Vazgeçtiler

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da gündeme gelen son isim Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Isco olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Isco müjdesi! Vazgeçtiler

NEWCASTLE DEVREDEYDİ

Bu sezon İngiltere'de kötü bir performans sergileyen Newcastle United'ın da İspanyol futbolcu için devreye girdiği iddia edilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Isco müjdesi! Vazgeçtiler

İngiliz basınında yer alan yeni bir iddiaya göre, Newcastle United yıldız futbolcunun transferinden vazgeçiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Isco müjdesi! Vazgeçtiler

Haberde İngiliz ekibinin, Isco'nun hem antrenmanlarda hem de yedek kulübesindeki olumsuz davranışları nedeniyle transferden vazgeçildiği yazıldı.

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