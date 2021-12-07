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FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira dert yandı! "Beni yalnız bıraktılar" (FB spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen çıkışı yakalayamayan Fenerbahçe'de Vitor Pereira eleştirilen isim olmuştu. Ali Koç'a kırgın olan Teknik direktör Pereira, yakın çevresine dert yandı. Pereira "Hayatımı F.Bahçe'ye adadım. Ama başka bir hoca ile görüşüldüğü iddialarına tek bir yalanlama yapmadılar. Beni yalnız bıraktılar" ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira dert yandı! "Beni yalnız bıraktılar" (FB spor haberi)

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u Kadıköy'de 4-0 yenerek moral bulan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın bu maçtaki tavırları dikkatlerden kaçmadı. İlk 3 gole sevinmeyen sadece 4. gole tepki veren Portekizli teknik adamın yönetime son derece kırgın olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira dert yandı! "Beni yalnız bıraktılar" (FB spor haberi)

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan Portekizli teknik adam, geçtiğimiz hafta içinde Karagümrük'ün İtalyan hocası Farioli ile görüşüldüğü iddialarının görsel ve yazılı medyada yazılıp çizilmesine karşın yönetimin bu haberleri yalanlamamasına oldukça içerlendi.

FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira dert yandı! "Beni yalnız bıraktılar" (FB spor haberi)

Vitor Pereira'nın yakın çevresine "Ben tüm hayatımı Fenerbahçe'ye adadım. Eşimi ve çocuklarımı Portekiz'e gönderip tesislere kapandım. Buna rağmen destek görmüyorum. Yönetim iddialar hakkında bana sahip çıkan tek bir açıklama dahi yapmadı. Beni çok yalnız bıraktılar. Ben de insanım ve benim de destek ve motivasyona ihtiyacım var" dediği ifade ediliyor. Pereira, Rize maçı sonrasında yaptığı basın toplantısında da birlik ve beraberliğe özellikle temas etmişti

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