Chelsea’ye gidecek!

Pereira'dan 'kesik' yediği 3 maçın ardından 2 asistle onbire dönen Attila Szalai için Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi'den flaş iddia geldi. Rossi, Szalai'nin Chelsea'ye transfer olacağını açıkladı.
Pereira'dan 'kesik' yediği 3 maçın ardından 2 asistle onbire dönen Attila Szalai için Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi'den flaş iddia geldi. Rossi, Szalai'nin Chelsea'ye transfer olacağını açıkladı. Szalai'nin Serie A için çok uygun olduğunu söyleyen Rossi, "Attila, Serie A için çok uygun bir futbolcu. Şu anda F.Bahçe'de fakat sanırım Chelsea'ye transfer olacak" ifadelerini kullandı. Ada basını, Chelsea'nin Szalai'nin menajeri ile görüştüğünü yazmıştı.