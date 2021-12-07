Haberler Fenerbahçe Chelsea’ye gidecek!

Chelsea’ye gidecek!

Pereira'dan 'kesik' yediği 3 maçın ardından 2 asistle onbire dönen Attila Szalai için Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi'den flaş iddia geldi. Rossi, Szalai'nin Chelsea'ye transfer olacağını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 06:50
Chelsea’ye gidecek!
Pereira'dan 'kesik' yediği 3 maçın ardından 2 asistle onbire dönen Attila Szalai için Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi'den flaş iddia geldi. Rossi, Szalai'nin Chelsea'ye transfer olacağını açıkladı. Szalai'nin Serie A için çok uygun olduğunu söyleyen Rossi, "Attila, Serie A için çok uygun bir futbolcu. Şu anda F.Bahçe'de fakat sanırım Chelsea'ye transfer olacak" ifadelerini kullandı. Ada basını, Chelsea'nin Szalai'nin menajeri ile görüştüğünü yazmıştı.
DİĞER
Eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol canlı yayında Fatma ile ilgili gerçeği ortaya çıkardı!
Yer: İstanbul Zeytinburnu... Takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor