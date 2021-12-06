Vitor Pereira: Karakter ortaya koyduk

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira maç sonunda keyifliydi. Portekizli çalıştırıcı ortaya karakter koyduklarını ve maçı kazandıklarını ifade ederken şöyle konuştu: "Oyuncuları tebrik ederim, hepsi harika bir performans gösterdi. İşte biz, buyuz. Fenerbahçe'nin aile ruhunu gösterdik. Ortaya karakter koyduk. Şu an maç maç bakmamız gerekiyor. Avrupa Ligi maçımızdan sonra tekrar lige döneceğiz. Bugünkü ruhu sahaya yansıtırsak işimiz çok daha kolay olacaktır. net galibiyeti hak ettik. Kulübeyi değiştirmemizin nedeni, oyuncu değişikliklerinde çok vakit kaybediyorduk. İletişim kuramıyorduk. Bu yüzden değiştirdik."

ÜÇLÜYE DÖNDÜ

Vitor Pereira, Rizespor maçında yeniden formasyon değişikliğine gitti. Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray ve Göztepe karşılaşmasında denediği dörtlü savunma sisteminden vazgeçerek üçlüye döndü.