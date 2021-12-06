Haberler Fenerbahçe Sosa’dan gol pası

Sosa’dan gol pası

Sarı-lacivertlilerde Jose Sosa, 62. dakikada Miguel Crespo'nun yerine oyuna girdi. Fenerbahçe'nin 3. golü öncesinde rakip yarı sahada topu kazanıp, Serdar Dursun'a şut pası veren Arjantinli orta saha, bu sezon ilk asistini yaptı. Sosa bu sezon ligdeki 8. maçını oynadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
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