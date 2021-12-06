Golcüler sahnede

Fenerbahçe'de dün gece forvetler konuştu... Mergim Berisha, Galatasaray derbisinde gösterdiği performansla alkışları toplamış, ardından hafta içindeki Olimpiakos karşısında 90 dakika görev yapmıştı. Geçen hafta Göztepe karşılaşmasında dinlendirilen Alman forvet, Ç. Rize karşılaşmasında yeniden 11'e yerleşti. Berisha karşılaşmanın 13. dakikasında gol perdesini açtı. Sağ kanattan Rossi'nin kestiği sert ortaya eğilerek kafayı vuran Berisha, meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'ın bacaklarının arasından geçirerek ağlarla buluşturdu. Berisha Süper Lig'deki 9. maçına çıkarken 2. kez fileleri sarstı ve yerini 62'de Serdar Dursun'a bıraktı. 30 yaşındaki golcü, maçın fişini çeken isim oldu. 70. dakikada sol kanattan Szalai'nin ortasına tek vuruş yapan Serdar farkı 2'ye çıkardı. 79. dakikada rakip yarı sahada kazanılan top sonrası Sosa'nın pasında ceza sahası dışından bazuka gönderen Serdar skoru 3-0 getirdi. Tecrübeli golcü, 90. dakikada yine Szalai'nin pasını ağlara göndermeyi başardı ve hat-trick yaparak yıldızlaştı. Geçen hafta Göztepe filelerini sarsan gurbetçi futbolcu bu sezon 5. golünü attı. Serdar bir gol de Alanya'ya karşı bulmuştu.

GAZİLER STATTA

Fenerbahçe'nin Rize maçında özel misafirleri vardı. Azerbaycan'ın Karabağ savaşı gazileri Fenerium Alt Tribünü'nde maçı seyretti. Sarı-lacivertli kulüp davetlisi olarak Ülker Stadyumu'na gelen Karabağ gazileri, mücadele öncesinde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı.

'BAY GOL' VEFAT ETTİ

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Osman Arpacıoğlu, dün hayatını kaybetti. 'Bay gol' lakaplı eski futbolcu 1972-1973 sezonunda gol kralı olmuştu. Arpacıoğlu, Fenerbahçe- Galatasaray rekabetinde en fazla gol atan 3. Fenerbahçeli futbolcu oldu. Arpacıoğlu için saygı duruşunda bulunuldu.