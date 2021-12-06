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Fenerbahçe'ye transferde Eden Hazard şoku! İşte yeni rotası

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Eden Hazard'a İngiltere Premier Lig'den 2 talip çıktı. Ada basaınında yer alan haberlerde; West Ham ve Everton'ın Belçikalı yıldızı kadroya katmak için yarış içinde olduğu kaydedildi. Bir dönem Chelsea'de forma giyen Hazard'ın, Premier Lig'e dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Burak Şentürk - Dış Haberler)

BURAK ŞENTÜRK Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 09:57
Fenerbahçe'ye transferde Eden Hazard şoku! İşte yeni rotası

İspanyol devi Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan Eden Hazard, Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Belçikalı yıldızdan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

İngiltere'den The Sun'ın haberine göre, Premier Lig ekipleri West Ham ve Everton, Eden Hazard'ı kadrosuna katmak istiyor.

PREMIER LİG'E DÖNMEYE SICAK BAKIYOR!
Bir dönem Chelsea'de forma giyen ve Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki yıldızın, İngiltere Premier Lig'e dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Hazard'ın ocak ayında kulübünden ayrılmak istemediği ve sözleşmesinin sona ermesini beklediği kaydedildi. Bu sezon Real Madrid formasıyla 11 maça çıkan Eden Hazard, bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.

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