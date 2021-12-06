Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Hocası açıkladı! "Attila Szalai o takımla anlaştı" (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Hocası açıkladı! "Attila Szalai o takımla anlaştı" (FB spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen çıkışı yakalayamayan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Transfer arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerde kadrodaki isimlere de teklifler geliyor. Hem sarı lacivertli formayla hem de milli takımda gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Attila Szalai ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Szalai'nin milli takım hocası, Macar stoper'in anlaştığı takımı duyurdu. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 18:46
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Hocası açıkladı! "Attila Szalai o takımla anlaştı" (FB spor haberi)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürdüren Fenerbahçe, 15. haftanın sonuna gelinirken lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sezona iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, üst üste puan kayıpları yaşasa da ligde son olarak Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Hocası açıkladı! "Attila Szalai o takımla anlaştı" (FB spor haberi)

Kanarya'da bu sezon bazı isimler ise ön plana çıkıyor. Özellikle savunma oyuncuları Kim Min-Jae ve Attila Szalai'nin yıldızı Vitor Pereira ile birlikte parlarken, bu iki yıldızın geleceği merak konusu oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Hocası açıkladı! "Attila Szalai o takımla anlaştı" (FB spor haberi)

Özellikle sarı lacivertlilerin Macar stoperi Attila Szalai'nin ismi, Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılmaya başlanmıştı. Szalai'nin devre arasında takımdan ayrılacağı iddiaları güçlenirken, milli takımdan hocası Marco Rossi ise flaş bir açıklamada bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Hocası açıkladı! "Attila Szalai o takımla anlaştı" (FB spor haberi)

57 yaşındaki İtalyan hoca Attila Szalai'nin Chelsea'ye transfer olacağını duyurdu. A Spor'un derlediği haberde Marco Rossi, "Attila Szalai İtalya Serie A için çok uygun bir oyuncu olsa da Premier Lig ekibi Chelsea'ye transfer olacağını düşünüyorum" dedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Hocası açıkladı! "Attila Szalai o takımla anlaştı" (FB spor haberi)

Kanarya'nın genç stoperi için övgülerini sürdüren Rossi, "Açıkçası Attila Szalai İspanya'nın önemli kulüpleri tarafından da takip edilmişti. Ancak Chelsea ile anlaşmış gibi görünüyor" dedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Hocası açıkladı! "Attila Szalai o takımla anlaştı" (FB spor haberi)

2021 ocak ayında 2 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Szalai, çubuklu formayla toplamda 43 maça çıktı ve 3 gol 2 asist kaydetti. Szalai'nin Fenerbahçe'den ayrılması durumunda sarı lacivertlilerin en az 20 milyon Euro bonservis geliri elde etmesi bekleniyor.

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