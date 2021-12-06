FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Hocası açıkladı! "Attila Szalai o takımla anlaştı" (FB spor haberi)

Süper Lig 'de şampiyonluk yarışı sürdüren Fenerbahçe , 15. haftanın sonuna gelinirken lider Trabzonspor 'un 12 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sezona iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, üst üste puan kayıpları yaşasa da ligde son olarak Çaykur Rizespor 'u 4-0 mağlup etti.

Kanarya'da bu sezon bazı isimler ise ön plana çıkıyor. Özellikle savunma oyuncuları Kim Min-Jae ve Attila Szalai'nin yıldızı Vitor Pereira ile birlikte parlarken, bu iki yıldızın geleceği merak konusu oldu.